В Ватикане создана Обсерватория явлений, связанных с Богородицей

При Папской международной богородичной академии (PAMI) была учреждена Обсерватория явлений и мистических феноменов, связанных с Пресвятой Девой Марией. Наблюдательный центр будет заниматься анализом и интерпретацией различных случаев явлений Богородицы: видений, слезоточений, внутренних голосов, стигматов и других мистических феноменов, которые происходят или уже произошли, но пока ожидают подтверждения подлинности от церковной власти.

Как передает русская служба Vatican News, о новом центре наблюдений рассказал член его руководящего комитета, президент Папской богородичной академии о. Стефано Чеккин (OFM):

«Наша задача – оказать конкретную поддержку в исследованиях, в установлении подлинности и правильном распространении подобных явлений, всегда в гармонии с Учительством Церкви, компетентными ведомствами и действующими нормами Святейшего Престола по этому вопросу. Обсерватория будет работать систематически, стратегически, мультидисциплинарно и квалифицированно, привлекая экспертов, исследователей, видных учёных и церковные власти. В этих вопросах очень важно вносить ясность, ибо нередко предполагаемые послания порождают путаницу, распространяют тревожные апокалиптические сценарии или даже обвинения в адрес Папы Римского и Церкви. Неужели Мария, Матерь Церкви, может подрывать её целостность или сеять ужас и противостояние, Она – Матерь милосердия и Царица мира?», – задался вопросом священник-мариолог и отметил, что «не менее важно оказывать поддержку в компетентном образовании, потому что исследование определённых случаев требует надлежащей подготовки».

Директором Обсерватории назначена доцент экклесиологии и мариологии в Папских университетах с. Даниела дель Гаудио. Новая структура состоит из руководящего и центрального научного комитетов, и в ближайшее время будет создана оперативная сеть местных научных комитетов. Инаугурация наблюдательного центра состоится в субботу 15 апреля 2023 года в стенах Папской международной богородичной академии, своей основной резиденции. Сотрудники Обсерватории будут также выезжать на места в соответствии с потребностями или запросами о поддержке.

По словам о. Чеккина, вскоре будут созданы национальные и международные комиссии, «чтобы оценивать и изучать мистические явления в разных частях мира», повышать квалификацию сотрудников, консультировать поместные Церкви и проводить междисциплинарные исследования с последующей публикацией их результатов.