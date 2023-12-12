В Ватикане состоялась инаугурация рождественских яслей и елки (ФОТО + ВИДЕО)

Вечером 9 декабря 2023 года на площади Святого Петра состоялось торжественное открытие традиционных рождественских символов – вифлеемских яслей и рождественской елки, сообщает Vatican News.

Церемонию с участием официальных делегаций из итальянских регионов Санта-Реатины и Макры (епархии Риети и Салуццо), откуда в этом году были доставлены рождественские дары, возглавил председатель Папской комиссии по делам Государства Града Ватикан кардинал Фернандо Вергес Альзага.

Иерарх напомнил, что в этом году исполняется 800 лет традиции создания вертепов, начало которой положил святой Франциск Ассизский. Он призвал верующих почувствовать себя персонажами рождественских яслей, которые восхищаются Богомладенцем Христом и готовы отправиться в путь, чтобы провозгласить весть о Его рождении.

Кардинал Альзага сообщил, что после рождественских праздников из елки, украшающей площадь Святого Петра, будут изготавливаться деревянные игрушки для детей. Он пожелал, чтобы огни елки приносили много радости, и чтобы каждый из нас мог стать светом для своих близких.

Вифлеемские ясли на площади Святого Петра воспроизводят грот в деревне Греччо (ныне этот городок относится к провинции Риети), где в сочельник 1223 года Франциск Ассизский создал «живые ясли». Сооружение установлено на восьмиугольном постаменте – намек на 800-летие – вокруг которого создан водоем – напоминание о реке Виалине, которая течет из долины Реатины и достигает Рима.

В центре композиции находится пещера — копия грота из Греччо — с фреской, датируемой 1409 годом и приписываемой одному из учеников Джотто. Фигуры изображают священника, служащего Мессу, святого Франциска, готового взять на руки Младенца Иисуса, Деву Марию и Святого Иосифа, за спиной которого лежат вол и осел. Кроме того здесь же расположены фигурки трех монахов, а также статуя Джованни Велиты, который в XIII веке, будучи мэром Греччо, помог организовать первый вертеп вместе со своей женой Альтикамой.

В обращении к делегации дарителей вертепа Папа Римский вспомнил о трагедии, которую переживает сейчас Святая Земля. «В этом году на площади Святого Петра мы вспоминаем Греччо, и это в свою очередь относит нас в Вифлеем, и мы не можем не думать о драме, которую переживает население Святой Земли. Мы выражаем нашу духовную близость братьям и сестрам, особенно детям, которые дороже всего платят за войну», – сказал Папа Франциск.

Накануне под портиком колоннады Бернини на площади Святого Петра открылась ставшая традиционной выставка 100 вертепов. Зажглись также огни на 25-метровой елке, которую в Ватикан доставили из Кунео, на севере Италии (область Пьемонт). Традиция устанавливать ель на площади Ватикана более поздняя, ее ввел в 1982 году Папа Римский Иоанн Павел II.

В этом году рождественский вертеп на площади Святого Петра можно увидеть со всех сторон. В них представлены копии фресок, изображающие разные этапы жизни святого Франциска, выполненные художниками итальянской киностудии Cinecittà.