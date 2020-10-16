В Ватикане состоялась дипломатическая встреча, посвященная Сирии

Утром 15 октября в Новом зале Синода в Ватикане Его Высокопреосвященство кардинал Марио Дзенари, апостольский нунций в Сирии, встретился с членами дипломатического корпуса, аккредитованного при Святейшем Престоле. Во встрече принимали участие также госсекретарь кардинал Пьетро Паролин и секретарь по связям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Дипломаты обсуждали ситуацию в Сирии, уже почти десять лет истерзанной насилием. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Приветствуя участников встречи, кардинал Паролин выразил надежду, что мир не смирится «с литанией ужасов, которую мы ежедневно слышим из этой измученной нации». Описывая положение сирийского народа, кардинал Дзенари отметил, что Сирия как будто бы исчезла из сферы интересов масс-медиа, хотя она по-прежнему находится в катастрофической ситуации, и сегодня – после всех бомбардировок – больше всего пугает «бомба бедности», уже поразившая 80 процентов населения. В настоящий момент около 11 миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи. Сирия превратилась в «долину призрачных селений», подчеркнул кардинал. Многие сирийцы потеряли всякую надежду.

Апостольский нунций затронул вопрос санкций, наложенных на Сирию: они продолжают ударять по всему населению, особенно по пожилым людям и детям: многие из них умерли от зимних холодов. Молодежь – та, которая не погибла от оружия, — уезжает из страны, а беженцы не могут вернуться. Нунций упомянул и о большом числе пропавших без вести и пленных. Кардинал Дзенари выразил надежду, что международное сообщество найдет радикальные решения для проблем Сирии, вдохновляясь энцикликой Папы Франциска Fratelli tutti, в особенности утверждением, что сегодня «мы спасемся либо все вместе, либо не спасется никто».

Затем кардинал Дзенари ответил на вопросы дипломатов, касающиеся взаимоотношений между религиозными общинами в Сирии, последствий вооруженного конфликта для христианского присутствия в регионе; о кризисе образовательной системы и о положении женщин. Кардинал, в частности, сообщил о необходимости дополнительных финансовых ресурсов для проекта «Открытые больницы», включающего три католические больницы в Дамаске и в Алеппо, где бесплатную помощь получают больные любой национальности и любого вероисповедания.

Встреча завершилась словами благодарности, с которыми кардинал Пьетро Паролин обратился к дипломатам, еще раз подчеркнув необходимость поиска новых решений и призвав не оставлять Сирию в одиночестве под покровом молчания и безразличия.