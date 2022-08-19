В Ватикане состоится Первый Summit Vitae: искусство ради лучшего мира

C 31 августа по 1 сентября в здании Папской академии наук (на вилле Пия IV) будет проходить Первый саммит аргентинского культурного фонда Vitae при участии деятелей искусств со всего мира.

Как пишет русская служба Vatican News со ссылкой на сообщение Зала печати Святейшего Престола, целью мероприятия в Ватикане «станет обсуждение стратегий и творческих предложений по развитию культурных инициатив на глобальном уровне для создания лучшего мира, в котором будут поощряться единство, надежда и встреча между всеми людьми, принимая во внимание различия между ними». Во встрече примут участие известные актёры, артисты и музыканты, а на одной из конференций будет присутствовать Папа Франциск.

Фонд Vitae – это глобальная некоммерческая организация, объединяющая деятелей искусств, руководителей и мировых лидеров: её миссия – в передаче универсальных ценностей, которые положительно влияют на сердца и души людей через искусство, СМИ и сферу развлечений. «В последние годы, благодаря поддержке различных всемирно известных организаций и артистов, а также мировых лидеров, таких как Папа Франциск и королева Испании София, фонд Vitae организовал разносторонние культурные проекты и инициативы, которые оказали благотворное влияние на сотни тысяч людей по всему миру, создавая множество точек сближения между ними, принимая различия и тем самым борясь с поляризацией и ненавистью, которые угрожают современному обществу», – сообщается на сайте аргентинской организации.

В течение последних лет руководители фонда Vitae, включая его основателя и президента Луиса Квинелли, несколько раз встречались на частных аудиенциях с Папой Франциском в Доме Святой Марфы. Они рассказывали Епископу Рима о своей деятельности и предложили, чтобы именно Ватикан стал местом проведения их первого саммита в 2022 году; следующие саммиты пройдут в Лондоне, Мехико и Лос-Анджелесе.



(На фото — вилла Пия IV в Ватиканских садах)