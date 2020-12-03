В Ватикане разработан «Справочник по экуменизму»

4 декабря 2020 г. Папский Совет по содействию христианскому единству представит важный документ, посвященный экуменическому измерению служения Церкви: «Епископ и христианское единство. Экуменический путеводитель». Документ призван поддержать епископов в их служении христианскому единству, а его издание было приурочено 60-летию учреждения соответствующего Папского Совета святым Папой Иоанном XXIII в 1960 г.

Это издание было одобрено Папой Франциском, который сослался на него в своем послании по случаю 25-летия энциклики святого Иоанна Павла II Ut unum sint, напомнив, что «служение единству является важнейшим аспектом миссии каждого епископа» и выразив при этом надежду, что подготавливаемый экуменический справочник станет «поощрением и руководством в исполнении иерархами их экуменических обязательств».

Экуменический путеводитель складывается из двух глав. Первая носит название «Содействие экуменизму в Католической Церкви» и содержит требования к Церкви, необходимые для успешного исполнения ею своей экуменической миссии. Речь в ней, в частности, идет о структурах и лицах на епархиальном и национальном уровнях, которые должны непосредственно включиться в служение единству Церкви. Также приводятся рекомендации по организации экуменического воспитания духовенства и верных и по надлежащему использованию в этой связи епархиальных средств массовой информации.

Во второй главе, озаглавленной «Католическая Церковь в ее отношениях с другими христианами», проанализированы четыре формы развития отношений с другими христианскими исповеданиями. Это, во-первых, духовный экуменизм – душа любого экуменического движения. Здесь необходимы молитва и дела покаяния, обращается также внимание на значимость таких факторов, как опора на Священное Писание, исцеление памяти и «экуменизм крови». Существуют также диалог любви (он неотделим от культуры встречи), диалог истины (он реализуется в работе совместных богословских комиссий) и диалог жизни, осуществляемый через совместное свидетельство христиан различных конфессий перед лицом неверующего мира о своих ценностях и через общее служение нуждающимся и обездоленным.

Изданное руководство по экуменизму основывается на Декрете II Ватиканского Собора об экуменизме Unitatis redintegratio, посвященной экуменизму энциклике святого Иоанна Павла II Ut unum sint и некоторых ранее разработанных Папским Советом по содействию христианскому единству документах. Каждый очередной раздел «экуменического справочника» завершается перечнем практических рекомендаций, в которых обобщены поставленные задачи и рекомендуемые для их решения инициативы на местном и региональном уровнях. Приложение к документу содержит краткое описание международных богословских инициатив, в которых участвует Католическая Церковь.

По материалам Vatican News