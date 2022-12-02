В Ватикане прошла церемония вручения ученым Премии Йозефа Ратцингера (+ ФОТО)

1 декабря Папа Франциск вручил почётные премии Йозефа Ратцингера двум учёным – французскому богослову о. Мишелю Феду и профессору Джозефу Халеви Горовицу Вейлеру – первому представителю иудаизма, удостоенному награды, которая до сих пор присуждалась только учёным-христианам. Передает русская служба Vatican News.

В приветственном слове к лауреатам Епископ Рима напомнил о своих многочисленных братских и дружеских встречах с Папой на покое: «Более того, мы все ощущаем духовное присутствие и его молитвенное сопровождение всей Церкви». Вручение премии – благоприятный повод подтвердить, что вклад богословских трудов Бенедикта XVI и в целом его мысли «продолжает быть плодотворным и действенным». Йозеф Ратцингер участвовал в работах Второго Ватиканского собора и на протяжении многих лет реализовывал его учительство, предложив «герменевтику реформы и преемственности», а также «необходимые ориентиры для переформулирования ключевого вопроса о природе и миссии Церкви в наше время». Работы Папы на покое, по словам Святейшего Отца, дают прочное богословское основание для пути живой, единой, благовествующей Церкви, находящейся в синодальном движении под водительством Святого Духа.

«В этой перспективе размещается служение ватиканского Фонда Йозефа Ратцингера – Бенедикта XVI, с убеждением, что его учительство и мысли не направлены в прошлое, но плодотворны для будущего, для реализации Собора и диалога между Церковью и сегодняшним миром в самых злободневных и обсуждаемых областях, таких как целостная экология, права человека, встреча между различными культурами».

Папа Франциск отметил заслуги двух лауреатов премии Ратцингера, проделавших выдающуюся работу в своих областях. Отец Мишель Феду, «маэстро христианского богословия», посвятил жизнь изучению святоотеческого наследия Востока и Запада и исторического развития христологии. «Знание традиции веры питало в нём живую мысль, способную решать актуальные вопросы в сфере экуменизма и отношений с другими религиями». Он – достойный наследник и продолжатель великой традиции французского богословия, стоявшей у истоков Второго Ватиканского собора.

Говоря о втором лауреате, Папа сослался Бенедикта XVI, который заявлял, что целью богословских трудов профессора Вейлера является «принятие и продвижение всех шагов по примирению между христианами и иудеями, предпринятых после Собора»: к этому же стремились Йозеф Ратцингер и сам Хорхе Бергольо. «Созвучие между Папой на покое и профессором Вейлером касается, в частности, вопросов существенной важности», – подчеркнул Святейший Отец: речь идёт об отношениях между верой и юридической основой в современном мире; кризисе юридического позитивизма и конфликтов, порождённых неограниченным расширением субъективных прав; верном понимании осуществления религиозной свободы в культуре, стремящейся свести религию к частной сфере. Профессор Вейлер занимал смелые позиции в поисках консенсуса по фундаментальным ценностям и преодоления конфликтов ради общего блага. «То, что в этом иудеи и христиане могут быть едины, – знак великой надежды», – подчеркнул Папа Франциск.

«Эти награды являются не только заслуженным признанием, но и указывают на важные направления работы, учёбы и жизни, которые вызывают наше восхищение и требуют всеобщего внимания».