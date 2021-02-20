В Ватикане пояснили, что за отказ от прививки не должно накладываться никаких санкций

Губернаторство Града Ватикан опубликовало заявление в связи с неверными интерпретациями Декрета № 398 президента Папской комиссии по Государству Граду Ватикан от 8 февраля, в котором говорится о санкциях для сотрудников Ватикана, отказывающихся от вакцинации при отсутствии уважительных причин медицинского характера, вплоть до расторжения трудового договора. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Губернаторство поясняет, что названный декрет «был издан с тем, чтобы дать неотложный нормативный ответ на первостепенное требование охраны и обеспечения здоровья и благополучия трудовой общины, граждан и жителей Государства Града Ватикан. Таким образом, его предпосылка – это индивидуальная защита работника и коллективная защита рабочей среды в тех случаях, которые можно расценивать как общественно-санитарный кризис. В особенности предписание касается всех непосредственных мер, направленных на профилактику, контроль и противостояние чрезвычайным общественно-санитарным ситуациям и повсеместное распространение инструментов для надлежащего и пропорционального ответа на санитарный риск».

«Среди этих мер, – уточняет документ, – по указанию санитарных властей государства может рассматриваться необходимость вакцинации в определенных контекстах: если трудовая деятельность связана с общественными службами, контактами с третьими лицами или с рисками для безопасности трудового коллектива. Добровольное участие в программе вакцинации должно, таким образом, учитывать вероятность, что возможный отказ заинтересованного лица может нести с собой риск для него самого, для других и для рабочей среды. Поэтому для тех, кто отказывается от вакцинации не по медицинским причинам, защита общины может предусматривать принятие мер, которые, с одной стороны, сводят к минимуму опасность, о которой идет речь, с другой – позволяют в любом случае найти альтернативные пути для того, чтобы заинтересованное лицо могло работать». Декрет Губернаторства, говорится далее в документе, не носит «карательного» характера, но он призван дать гибкий и пропорциональный ответ, «уравновешивая санитарную защиту коллектива и личную свободу выбора и не неся в себе никакого проявления репрессий по отношению к работнику».

Этому правовому документу, действующему для граждан и сотрудников Ватикана, предшествовали документы Святейшего Престола, имеющие вероучительный и пастырский характер. В «Пояснении о моральной допустимости использования некоторых вакцин против COVID-19» Конгрегации вероучения – единственном документе на эту тему, отражающем ординарное учительство Церкви и подписанном Папой Франциском, – говорится о применения вакцин, в разработке которых использовались клетки от абортированных эмбрионов. Поясняется, что, когда недоступны вакцины против COVID-19, которые можно назвать безупречными с этической точки зрения, использование даже таких вакцин является морально допустимым. В этом случае степень соучастия во зле аборта (пассивное материальное содействие) расценивается как отдаленная. Нравственный долг избегать такого пассивного материального соучастия не является обязательным к исполнению, если существует серьезная опасность, такая, как, например, распространение патогенного фактора, которое невозможно остановить другими способами: такой опасностью является распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, поясняется в тексте. В этой ситуации можно использовать все виды вакцин, признанных клинически безопасными и эффективными, с уверенностью, что применение таких вакцин не является формальным соучастием в аборте. Вместе с тем Конгрегация вероучения утверждает, что вакцинация, как правило, не является нравственным долгом и проводится на добровольной основе, а нравственная оценка вакцинации зиждется не только на обязанности защиты собственного здоровья, но и на стремлении к общему благу. Это благо может побуждать к вакцинации при отсутствии других способов остановить эпидемию.

В документе пастырского характера «Вакцина для всех. 20 пунктов для более справедливого и здорового мира», опубликованном Ватиканской комиссией по COVID-19 в сотрудничестве с Папской академией защиты жизни, также не идет речь о вакцинации как о нравственном долге, однако отмечается, что отказ от вакцинации «может увеличить риски для общественного здоровья». Документ также упоминает о различных механизмах производства и действия вакцин: в одних случаях она защищает от инфекции, содействуя массовой иммунизации, в другом же случае – если инфекция имеется, но не проявляется клинически, – вакцина не уменьшает распространенности вируса, а значит, следует вакцинировать непосредственно тех, кто рискует заболеть.