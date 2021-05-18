В Ватикане отметили 101-ю годовщину со дня рождения святого Иоанна Павла II

18 мая исполнился 101 год со дня рождения Папы Римского Иоанна Павла II. На первый день памятных мероприятий, прошедший в Ватикане 17 мая по этому поводу, прибыла польская делегация, сообщает REGNUM со ссылкой на Polskie Radio.

Памятное мероприятие состоялось в соборе Святого Петра — именно в его некрополе похоронен святой Иоанн Павел II. Члены польской делегации — министр обороны республики Мариуш Блащак и посол Польши в Ватикане Януш Котаньский — возложили венок к могиле Папы Войтылы.

После этого Мариуш Блащак выступил с торжественной речью, в которой назвал Иоанна Павла II святым, который повлиял на ход мировой истории.

«Именно святому Иоанну Павлу II мы обязаны свободой Польши. Он приложил усилия к тому, чтобы страница социалистического периода перевернулась, и мы начали развиваться по-новому», — отметил выступавший.

18 мая у могилы Иоанна Павла II запланирована вторая часть памятных мероприятий — торжественная Месса с участием как ватиканского, так и польского католического духовенства.

Святой Иоанн Павел II (до интронизации — Кароль Юзеф Войтыла) родился 18 мая 1920 года в Вадовице, ныне Малопольское воеводство, Польская Республика. Скончался 2 апреля 2005 года в Апостольском дворце в Ватикане. Был предстоятелем Римско-Католической Церкви с 16 октября 1978 по 2 апреля 2005 года. Он стал первым Папой Римским неитальянского происхождения, избранным за последние 455 лет, а также первым в истории Папой Римским польского происхождения.

27 апреля 2014 года Иоанн Павел II был причислен Папой Франциском к лику святых.