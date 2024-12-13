В Ватикане откроются детские ясли

За две недели до Рождества Христова молодые родители, работающие в ватиканских учреждениях, получили долгожданный подарок.

Губернаторство Государства Града Ватикан сообщило об открытии детских яслей, где ватиканские работники смогут оставлять детей с понедельника по пятницу с половины восьмого утра до половины седьмого вечера, то есть дольше, чем это возможно во многих аналогичных итальянских дошкольных учреждениях.

Ясли предназначены для малышей в возрасте от 3 до 36 месяцев, то есть они позволят мамам выйти на работу в срок после положенного декретного отпуска: в Римской Курии и Губернаторстве Ватикана он составляет шесть месяцев (на 1 месяц больше, чем в Италии), начинается за три месяца до предполагаемой даты родов и продолжается до достижения ребенком трехмесячного возраста.

Детские ясли в Ватикане не имеют прецедентов. Они будут расположены внутри города-государства, на улице Святого Луки.

Языками общения и развивающих занятий в яслях, вверенных небесному покровительству святого Франциска и святой Клары, будут итальянский и английский. Детское учреждение сможет принять 30 малышей.



Источник: русская служба Vatican News

(На фото — Ватикан, ворота Св. Анны)