В Ватикане освятили статую Девы Марии «Розы Таинственной»

В понедельник 14 апреля в Ватикане состоялось освящение статуи Девы Марии, Розы Таинственной, после того как летом прошлого года Департамент по делам вероучения выдал официальное разрешение. Чин освящения возглавил префект департамента кардинал Виктор Мануэль Фернандес, сообщает русская служба Vatican News.

Образ Девы Марии, подаренный Папой Франциском, был установлен в небольшой часовне неподалёку от площади у фонтана Сакраменто.

В августе 2023 года Департамент вероучения, в соответствии с новыми требованиями, касающимися сверхъестественных явлений, дал официальное разрешение на публичное почитание Девы Марии — Розы Таинственной в Монтикьяри (область Брешии), основываясь на явлениях, связанных с мистическим опытом Пьерины Джилли в период с 1947 по 1966 год.

Это разрешение также предоставляет возможность посвящать церкви и другие священные места почитанию Розы Таинственной и её образа.

В письме кардинала Фернандеса от июля прошлого года указывалось, что в событиях, связанных с духовным опытом Пьерины Джилли, не содержится негативных моральных суждений. Напротив, отмечается наличие ряда положительных аспектов, подтверждающих их соответствие учению Церкви.

Пьерина Джилли, родом из крестьянской семьи, посвятила свою жизнь служению людям, работая медсестрой. Она прожила долгие годы и умерла в 1991 году в возрасте 80 лет. За свою жизнь, не стремясь к славе, она стала свидетельницей событий, которые стали известны как явления Девы Марии — Розы Таинственной и Матери Церкви.

Первое явление произошло в 1947 году. По словам Джилли, Дева Мария явилась ей, назвав себя «Розой Таинственной» и «Матерью Церкви». На белых одеждах Богородицы провидица увидела три розы — белую, красную и жёлтую, символизирующие молитву, покаяние и страдание.

Второе откровение произошло в 1966 году. 13 мая, в особо значимую для верующих дату, Дева Мария указала Пьерине Джилли на источник воды как место очищения и источник благодати. В 1966 году здесь началось возведение святилища, в котором с одной стороны была устроена капелла для богослужений, а с другой — часовня, предназначенная для охраны источника, указанного в откровении.