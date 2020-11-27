В Ватикане началось строительство «керамического» вертепа

На площади св. Петра уже началось строительство яслей Рождества, которые в этом году готовит город Терамо из итальянского региона Абруццо. Пока устанавливаются бетонный постамент площадью 125 кв. м и элементы каркаса из стальных труб.

Керамические фигуры для яслей высотой в натуральный рост человека были созданы учащимися и преподавателями художественного училища Кастелли (ныне это Высшая школа искусств) в период с 1965 по 1975 годы. По концепции Губернаторства Града Ватикан, композиция должна показать Иисуса, Который приходит к Своему народу, чтобы спасти и утешить его. Это важное послание в сложное время пандемии как никогда должно стать особым знаком надежды и веры для всего мира.

На площадь св. Петра доставят только часть коллекции, состоящей всего из 54 экспонатов мастеров кастелланской керамики, которые считаются культурным достоянием региона Абруццо. Ранее эти керамические ясли регулярно выставлялись перед церковью в г. Кастелли, также их можно было увидеть на Форуме Траяна в Риме, в Иерусалиме, Вифлееме и Тель-Авиве.

Губернаторство сообщило, что высота рождественской ели, которая в этом году прибудет из области Кочевья — с юга Словении, составляет 28 метров, а максимальный диаметр её ствола – 70 сантиментов.

Инаугурация праздничной композиции и зажигание огней на ёлке запланированы на 11 декабря 2020 года. Она буде украшать ватиканскую площадь вплоть до 10 января 2021 года.

Обычай размещать елку на площади св. Петра был введен в 1982 году святым Иоанном Павлом II. Идея очень быстро получила широкое признание римлян и туристов. Также среди стран закрепилась традиция дарить праздничное дерево Понтифику и одновременно пользоваться возможностью популяризации своего региона.

Святейший Престол пока официально не объявил, в какой точно форме будет проходить Рождественская Месса в Ватикане. Возможно, Папа Франциск будет совершать Евхаристию в базилике св. Петра с участием небольшой группы верующих.

Из-за противоэпидемических мер, включающих двухмесячную «блокировку» всей Италии, в таком же формате в этом году проходили богослужения Страстной недели и Пасхальные торжества. Верующие по всему миру следили тогда за богослужениями в Ватикане через теле- и радиоэфиры, а также через стрим в интернете.



По материалам Vatican News