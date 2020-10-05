В Ватикане молятся за больного президента США

Госсекретарь Святейшего Престола кардинал Пьетро Паролин молится за президента США Дональда Трампа, который был госпитализирован: ему недавно поставили диагноз COVID-19.

«Нам очень жаль, мы молимся за него и за всех страдающих больных», — сказал ватиканский иерарх 4 октября 2020 года в Риме, отвечая на вопрос журналиста из итальянского издания Il Messagero в кулуарах презентации энциклики Папы Франциска Fratelli tutti.

На прошлой неделе в ходе визита госсекретаря США Майка Помпео в Рим выявились расхождения в позициях Св. Престола и США в плане дипломатических отношений с Китаем. Ранее Помпео заявлял, что продление соглашения с Пекином о назначении епископов подорвет «моральный авторитет» Ватикана. После встречи между государственными секретарями Святейшего Престола и США пресс-служба сообщила, что обе стороны «ясно обозначили свои позиции», передает Vatican News.