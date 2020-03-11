В Ватикане для посетителей закрыто практически всё

Следуя новым распоряжениям итальянского правительства по профилактике распространения коронавируса, с 10 марта в Государстве Град Ватикан также были усилены меры предосторожности. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Со вторника не только Ватиканские музеи, но и сама площадь и базилика Святого Петра закрыты для экскурсий и для туристов. Закрылось мобильное отделение Ватиканской почты на площади Святого Петра, два магазина Ватиканского книжного издательства. На территории Ватикана закрылись магазин промтоваров и столовая для сотрудников, фотосервис «Оссерваторе Романо», который пока будет работать в онлайновом режиме. Аптека, а также супермаркет для сотрудников Ватикана будут открыты, но внутри может одновременно находиться только такое количество посетителей, при котором обеспечивается соблюдение дистанции между людьми не менее одного метра.

Все эти ограничения будут действовать до 3 апреля или до новых распоряжений.