В Ватикане будут обновлены казармы Швейцарской гвардии

4 мая, в преддверии торжественной присяги швейцарских гвардейцев, в Апостольском дворце Ватикана был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным секретариатом Святейшего Престола и Фондом обновления казарм Папской швейцарской гвардии в Ватикане. Об этом сообщает русская служба Vatican News.

Документ был подписан госсекретарём кардиналом Пьетро Паролином, Жан-Пьером Ротом и Штефаном Куном, президентом и вице-президентом фонда, в присутствии посла Швейцарской Конфедерации при Святейшем Престоле.

В коммюнике пресс-службы Ватикана отмечается: «Хотя протокол не является юридически обязывающим документом, он свидетельствует об общей воле сторон работать, в соответствии с ватиканским и международным правом, над обеспечением лучших и экологически чистых жилищных условий для гвардейцев, их семей и тех, кто помогает им различными способами».

Казармы Швейцарской гвардии строились во время понтификатов Пия IX (1846-1878) и Пия XI (1922-1939) и являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Работы по их реконструкции начнутся по завершении Юбилея 2025 года при условии, что будет обеспечено финансирование окончательного проекта и получены необходимые разрешения.