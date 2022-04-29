Анонс: 36 новобранцев Швейцарской гвардии примут присягу

В следующую пятницу, 6 мая, тридцать шесть новобранцев Папской швейцарской гвардии будут приведены к торжественной присяге на знамени корпуса в присутствии представителя Святейшего Отца архиепископа Эдгара Пеньи Парры, передает русская служба Vatican News.

В 7 часов 30 минут, у главного алтаря Ватиканской базилики, новобранцы примут участие в Святой Мессе, которую для них совершит кардинал Мауро Гамбетти, а сама церемония по традиции состоится во дворе Святого Дамасия перед Апостольским дворцом в 17 часов. В этом году она пройдет в сокращённой форме, и за ней можно будет следить в прямом эфире на официальном сайте Папской швейцарской гвардии.

В пресс-релизе корпуса сообщается, что по этому случаю гвардейцы наденут Gran Gala – доспехи, которые используются во время церемонии Папского благословения Urbi et Orbi («Городу и миру») на Рождество и Пасху. На церемонии присяги на верность Папе Франциску и его законным преемникам будут присутствовать родители, братья и сёстры будущих гвардейцев, а также официальные гражданские и церковные представители Швейцарской Конфедерации, в частности, кантона Нидвальден.