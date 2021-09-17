В Варшаве состоялась беатификация кардинала Вышинского и монахини Розы Марии Чацкой

Римско-Католическая Церковь Польши причислила 12 сентября к лику блаженных кардинала Стефана Вышинского и основательницу приюта для слепых в Варшаве незрячую монахиню Розу Марию Чацкую, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на eadaily.com.

Апостольское послание Папы Римского Франциска было прочитано префектом Конгрегации по канонизации святых кардиналом Марчелло Семераро в храме Провидения Божия в Варшаве, где проходила беатификация. В богослужении приняли участие около 7 000 человек, среди которых были президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий. Днём памяти Стефана Вышинского будет 28 мая, а Розы Марии Чацкой — 19 мая.

На литургии в верхней и нижней частях храма Провидения Божия присутствовали 3 500 человек, ещё 3 500 человек находились рядом за пределами храма. На окрестных улицах собралось немало людей из провинции, которые специально приехали в Варшаву на богослужение. СМИ отмечают, что среди верующих было много молодых людей.

Беатификация Вышинского первоначально была запланирована на 7 июня 2020 года на варшавской площади Пилсудского, но была отложена на неопределенный срок из-за коронавирусного кризиса.

Кардинал Вышинский (1901-1981) был одной из ключевых фигур в истории Польши ХХ столетия. Священником он стал в 23 года, в годы Второй мировой войны служил капелланом Армии Крайовой, принимал участие в спасении евреев, пишет Википедия. В 1946 был назначен епископом Люблинским, а в конце 1948 – митрополитом Гнезенско-Варшавским, примасом Польши.

В январе 1953 Папа Пий XII возвел Стефана Вышинского в кардиналы, но в связи с противодействием коммунистических властей он не смог поехать в Рим, чтобы принять знаки кардинальского достоинства. Осенью того же года был помещен под арест, под которым находился до 1956 года. В 1957 смог посетить Рим, впоследствии принимал участие во II Ватиканском соборе.

Примас играл выдающуюся роль в попытке наладить отношения Католической Церкви с коммунистическим режимом и минимизировать гонения. В 1980 во время забастовок в Польше выступал посредником в переговорах властей и профсоюза «Солидарность».

Скончался 8 мая 1981 года в Варшаве. Процесс беатификации начался в 1989 году.

3 октября 2019 года Папа Франциск утвердил декрет о беатификации Вышинского, признав факт чуда, совершенного по молитвам к польскому иерарху. Речь идет об исцелении от рака 19-летней польской девушки в 1988 году. После того как врачи заявили, что пациентка обречена, группа монахинь и мирян стали сугубо просить о молитвенном предстательстве покойного кардинала. Вскоре больная выздоровела.