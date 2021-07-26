В Уральской столице Владыка Иосиф Верт совершил обряд поставления во чтецы

Утром 26 июля 2021 г. в храме Святой Праведной Анны г. Екатеринбурга, накануне отпраздновавшем свой престольный праздник, Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт совершил поставление верного прихода Александра Пузика во чтецы. Этим ярким событием Владыка завершил свой нынешний визит в Уральский деканат.

Напомним, что служение чтеца состоит в том, чтобы провозглашать Слово Божие на Литургии, за исключением Евангелия. В отсутствие диакона чтец также возглашает молитву верных, руководит пением и участием верных. Кроме того, чтец должен наставлять верных в достойном принятии Таинств. Он может возглавлять группу прихожан, которым даются временные и разовые поручения чтения Священного Писания. Чтец должен наставлять и готовить этих верных к осознанному и достойному исполнению таких поручений.

В 2011 г. Конференцией католических епископов России было принято решение о посвящении в служение чтецов и аколитов мужчин-мирян. Согласно этому постановлению, кандидатами в чтецы могут быть мужчины, достигшие 25-летнего возраста, воцерковленные не менее трех лет, то есть имеющие опыт практики церковной жизни, и исполняющие какое-либо литургическое служение в приходе. Они должны вести достойную в моральном и духовном плане жизнь, быть «психически уравновешенными и социально адаптированными».

Александр Пузик – давний активный член местного прихода, до последнего времени он нес служение министранта во время совершения Св. Мессы.

В 2014 году окончил Школу катехизаторов Преображенской епархии, а в первое воскресенье 2015 года лично из рук Преосвященного епископа Иосифа Верта получил Каноническую миссию, дающую ему право на самостоятельное проведение катехизации в собственном приходе.

Также Александр является кандидатом в постоянные дьяконы. Он уже завершает обучение в Католической высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге по программе подготовки постоянных диаконов (выпуск состоится весной следующего года).

Подготовка постоянных диаконов в России обсуждается давно, и питерской семинарии было поручено разработать учебную программу для формации кандидатов. Все вопросы, связанные с функционированием института постоянных диаконов в нашей стране, находятся в компетенции Конференции католических епископов России. Её решения по этим вопросам нуждаются в утверждении Святейшего Престола. В апреле 2013 года Конференция католических епископов России, начав работу в этом направлении, установила критерии для кандидатов в постоянные диаконы: это должны быть женатые мужчины, не моложе 35 лет, с опытом жизни в образцовом браке не менее 5 лет, прошедшие соответствующую духовную и богословскую подготовку.

5 января 2016 г. Папа Франциск подтвердил установление института постоянных диаконов в католических епархиях России и связанной с этим формации.

Российские епископы в октябре 2017 г. приняли документ «Указания относительно формации, жизни и служения постоянных диаконов в Российской Федерации».



Подробности о событии — в фоторепортаже с. Ирины Чичеровой, SAC: