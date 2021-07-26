Торжество Святой Анны в приходе Екатеринбурга (+ ФОТО)

В воскресенье 25 июля 2021 г. екатеринбургский приход Святой праведной Анны отметил свой Престольный праздник и одновременно двадцать первую годовщину со дня освящения храма.

Чтобы разделить с верными столицы Урала радость этого праздника, из Новосибирска с пастырским визитом приехал Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт.

На праздничной Мессе, которую возглавил Преосвященный Иосиф в сослужении с настоятелем прихода о. Антонием Гселем и викарием о. Сергеем Давыдовым, кроме католиков Екатеринбурга молились также паломники из приходов Нижнего Тагила и Челябинска.

Особым украшением Торжества стало уделение Таинства Миропомазания семерым прихожанам, которые готовились и просили об этом. Для них этот день стал ещё и днём личной Пятидесятницы, днём, когда они завершили своё христианское посвящение.

Во время Литургии Слова Владыка сердечно поздравил новых верных, принявших Святого Духа, и всю общину с этим событием и, обратившись со словом проповеди, напомнил о возрождении католических структур нашей страны после более чем семидесятилетней истории гонений на Церковь.

Основание прихода Святой Анны в Екатеринбурге состоялось в 1876 году, поэтому его история насчитывает уже 145 лет. Но в нынешнем виде приход ещё достаточно молод, ибо его возрождение началось только в 1992 году, после дарования религиозной свободы в СССР в 1991 году. Первое время община собиралась для служения Таинства Евхаристии на квартирах прихожан и в съёмном помещении бывшего ДК Верх-Исетского завода. Новый храм был заложен и построен на месте фундамента бывшей конюшни, принадлежащей приходу до 1937 года. А освятили его в 2000-м – когда во всем мире праздновался Год Великого Юбилея. С тех пор, по словам Епископа Иосифа, приход Екатеринбурга стал одним из крупнейших в Преображенской епархии.

После проповеди и молитвы был совершен чин возложения рук и помазания елеем (после богослужения новым рыцарям Христа ещё вручили свидетельства о совершенном Таинстве Миропомазания).

В конце Святой Мессы Архипастырь вновь поздравил всю общину с Престольным праздником, а также поблагодарил несущих здесь служение епархиальных священников и монахинь из Конгрегации сестёр-миссионерок католического апостольства Св. Викентия Паллотти (SAC).

Завершилось Торжество чтением общей Благодарственной молитвы по поводу 30-й годовщины обретения религиозной свободы и восстановлении структур Католической Церкви в России.



По информации Александра Пузика

Фото: с. Ирина-Мария Чичерова, SAC и верные прихода