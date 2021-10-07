В университете Нотр-Дам (США) начинается 31-й ежегодный Богословский симпозиум чернокожих католиков

7 октября в университете Нотр-Дам (штат Индиана, США) открывается 31-й ежегодный Богословский симпозиум чернокожих католиков, основная тема которого «расовые вопросы» веры, сообщает «Седмица» со ссылкой на CNA.

Католический элитный университет Нотр-Дам основан в 1842 году французским священником-биохимиком Эдвардом Сорином в городе Саут-Бенд близ Чикаго. Многие годы входит он в двадцатку лучших университетов США, управляется Папской академией наук и обучает более 12 тысяч студентов.

Богословский симпозиум чернокожих католиков (Black Catholic Theological Symposium, BCTS) заслушает доклады известного теолога Шона Коупленда и епископа Эдварда Бракстона, а затем его участники посетят службу и проповедь кардинала Уилтона Грегори. «Это обеспечит всесторонний тройной подход к расовым проблемам, – считает Дайана Пиндерхьюз, профессор политологии и африканских исследований в Нотр-Даме. – Мы заслушаем академика, епископа и кардинала – все они афроамериканцы – и каждый предложит свою точку зрения по расовым проблемам, возникающим перед страной, преподавателями, студентами и руководством университета».

BCTS был учрежден как междисциплинарное богословское общество в 1978 году и обновлен в 1991 году. Симпозиум проводится ежегодно с 1991 года, и с тех пор вырос в представительный форум чернокожих католиков, уделяющий особое внимание «расовым и этическим сторонам диалога в научном сообществе». «За два карантинных года с последнего симпозиума осенью 2019 года произошло много событий, требующих особого внимания католической церкви и собрания в Нотр-Даме, – указывает отец Паулинус Одозор, профессор богословия Нотр-Дама с 1999 года. – Здесь собираются очень глубокие мыслители. За это время набрал силу целый хор голосов нашего афроамериканского сообщества – светских голосов – однако еще не было возможности собрать вместе наших видных богословов, способных и готовых решительно и открыто выразить католическую точку зрения на эти вопросы».

Симпозиум спонсируется факультетом африканских исследований и факультетом теологии Нотр-Дама. Он предусматривает двухдневные частные встречи членов BCTS с обменом рабочими документами и слушания представителей чернокожей общины в Нотр-Даме. «Они помогут нам укрепить сотрудничество с местным университетом и его сообществом, а также, надеюсь, с национальным сообществом, – говорит Эрик Стайлс, ректор Кэрролл-холла в Нотр-Даме и организатор симпозиума. – Частные встречи дают возможность богословам и ученым укрепить связи и поддержать друг друга. Одна из наших целей – освободить вакансии для афроамериканских католиков в университете. Если это элитный католический университет для американцев, то чернокожим католикам надлежит дать в нем законное и давно заслуженное место».

8 октября епископ Бракстон выступит с докладом «Католическая церковь и расовый раскол в Соединенных Штатах», в котором «проследит причины углубляющегося расового раскола в стране и католической церкви, а также обстоятельства, не позволяющие надеяться на быстрое исцеление раскола в ближайшем будущем», по его словам. «Расовый раскол начался в 1619 году, когда первых свободных цветных мужчин и женщин привезли в цепях из Западной Африки в США как бесплатных рабов, – говорит епископ. – Они тяжко трудились и умирали ради развития экономики, работая «вьючными животными» на сахарных, табачных и хлопковых плантациях. Расовый раскол очевиден по сей день в традиционном и постоянном унижении многих цветных людей, которых считают низшей и недостойной группой в этой стране. Они фактически ущемлены в правах на хорошее образование, достойную работу, приличное жилье и услуги здравоохранения, а также все формы социального обеспечения, развития и льгот. Все подобные случаи расовой сегрегации являют нам яркие примеры современного расизма».

Епископ Бракстон признает, что «большинство американцев и католиков вряд ли расисты» в строгом понимании этого термина, однако считает, что «многие все еще живут с бессознательными предубеждениями и стереотипами в отношении людей иных рас, национальностей, религий, сексуальной ориентации и тому подобных отличий». «Эта предвзятость из мало заметного морального изъяна постепенно развивается в расизм, а он уже питает моральное зло и тяжкий грех, ибо отдельные лица и группы обосновывают им свое мнимое превосходство над теми или иными расовыми, этническими и религиозными группами». Епископ напоминает, что миссия университетов состоит в том, чтобы «рассеивать тьму невежества путем посева семян, которые со временем дают всходы внутреннего личного преобразования и нравственного роста, без которого невозможно надеяться на преодоление расового раскола».

Заключительным публичным мероприятием станет богослужение под началом кардинала Вашингтонского в сопровождении афроамериканской церковной музыки и в облачениях, заказанных специально для симпозиума BCTS. Все три публичных мероприятия бесплатны, они будут транслироваться в прямом эфире на веб-сайте Департамента теологии Нотр-Дама. «Я надеюсь, что симпозиум откроет обществу глаза на многие проблемы не только чернокожего, но и латиноамериканского сообщества, а также различных азиатских американцев, являющихся прихожанами нашей Церкви, – говорит ректор Стайлз. – Католичество – универсальная вера для всех, а потому нам надлежит искать все возможные культурные способы прославления нашей веры и ее великих ценностей».