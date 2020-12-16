В третье воскресенье Адвента в католическом храме Кемерова состоялся концерт (ФОТО)

Концертная программа «От барокко до Диснея!» и семейный концерт «Волшебный мир Диснея» прошли 13 декабря 2020 года в приходе Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии города Кемерово.

Концерты в рамках проекта «Музыка в Храме» представили известная российская органистка Олеся Кравченко в содружестве с вокальным дуэтом «AveMaria» — певицами Марией Арией и Наталией Дубровской.

Премьера новой программы была приурочена к «воскресенью радости» (Gaudete) и включала лучшие образцы органной и вокальной музыки эпохи барокко, а также популярную американскую музыку в сопровождении органа.

Украшением программы стали отрывки из американских кинофильмов компаний Dreamworks и Disney, сообщает паблик «Музыка в храме».