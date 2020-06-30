В торжество Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла Папа Франциск возглавил святую Мессу и сказал проповедь

Утром 29 июня Папа Франциск возглавил в соборе Святого Петра святую Мессу праздника Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. В своей проповеди Святейший Отец выделил два ключевых слова, которые наилучшим образом характеризуют это торжественное богослужение: единство и пророчество. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Церковь в едином празднике прославляет двух совершенно разных людей: Пётр был простым рыбаком, и его миссия касалась иудеев; Павел – образованный фарисей – был направлен к язычникам. Когда их пути пересеклись, они оживлённо спорили, но при этом чувствовали себя братьями. Их близость исходила от Господа, Который не заповедал нам «нравиться» друг другу, но иметь взаимную любовь. Именно Христос объединяет очень разных людей, подчеркнул Папа Франциск.



В те времена юная Церковь переживала острый кризис: бушевали жестокие гонения от царя Ирода, апостол Иаков был казнён, апостол Пётр арестован. Община христиан казалась обезглавленной, однако никто не бежал: все молились вместе. Именно из молитвы ученики Господа черпали мужество и сплочённость, которая сильнее любой угрозы. «Петра стерегли в темнице, между тем Церковь прилежно молилась о нём Богу», – говорится в первом литургическом чтении (Деян 12,5). Единство, отметил Папа, – это принцип, который начинает действовать благодаря молитве, ибо молитва позволяет Святому Духу вмешиваться в нашу жизнь, открывать нас навстречу надежде, сокращать расстояния, удерживать нас вместе посреди лишений. В те драматические моменты никто не жаловался на зло, на гонения, на царя Ирода: нарекания ничего не могут изменить. Христиане никого не обвиняли, но возносили молитвы; они не говорили за спиной, а обращались к Богу, подчеркнул Святейший Отец и призвал верующих задаться рядом вопросов: «Храним ли мы наше единство с помощью молитвы? Молимся ли мы друг за друга?». Господь ждёт нашей молитвы о тех, кто не помнит о нас, кто закрыл перед нами дверь, кого очень трудно простить. Лишь молитва ослабляет узы, только молитва прокладывает путь к единству.



Далее Преемник Святого Петра напомнил, что в этот праздничный день совершается обряд благословения паллиев для новых митрополитов, – знак единства между паствой и пастырем. Кроме того, в этот день по сложившейся уже прекрасной традиции Католическая Церковь особым образом соединяется в духе с Вселенским Константинопольским Патриархатом. «Пётр и Андрей были родными братьями, и мы, – отметил Святейший Отец, – по возможности, обмениваемся братскими визитами в дни посвященных им праздников, – не столько из вежливости, сколько для совместного пути к цели, которую нам указывает Господь: к полному единству».



Вторым ключевым словом праздника Первоверховных Апостолов является пророчество. Господь напрямую спрашивает Петра и Павла об их отношении к Нему: для Учителя важно не общее мнение, а их персональное решение следовать за Ним. Встреча с Иисусом радикально изменяет жизнь этих апостолов. Она учит их смирению и позволяет услышать пророческие слова Господа о том, что Пётр станет камнем, на котором будет построена Церковь Христова (см. Мф 16,18), а Павел – избранным сосудом, «чтобы возвещать имя Иисуса перед народами и царями и сынами Израилевыми» (Деян 9,15). Пророчество, отметил Епископ Рима, рождается тогда, когда мы позволяем Богу вторгаться в нашу жизнь и не рассчитываем только на самих себя. Когда Евангелие лишает нас самодостаточности, рождается пророчество. Так, Пётр исповедует Иисуса «Христом, Сыном Бога живого» (см. Мф 16,16), а Павел предвосхищает конец своей земной жизни (см. 2 Тим 4,8).



В заключение Папа Франциск подчеркнул, что Церковь особо нуждается в истинном пророчестве: не в словах, обещающих невозможное, а в свидетелях того, что Евангелие действительно возможно. «Нужны не чудесные явления, а жизнь, которая являет чудо Божьей любви; не власть, а последовательность; не слова, а молитва; не манифесты, а служение; не теория, а свидетельство. Нам не обязательно быть богатыми, но обязательно любить бедных; не зарабатывать для себя, но растрачивать себя для других. Нам не требуется согласие мира сего, но радость мира грядущего; не эффективные пастырские проекты, но горячо любящие Бога пастыри, отдающие жизнь». Именно любя Господа апостолы Пётр и Павел возвещали Христа и в смирении отдали за Него свою жизнь: это и есть пророчество, которое изменяет ход истории.

