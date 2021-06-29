В торжество Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла Папа Франциск возглавил праздничную Мессу в соборе Святого Петра

29 июня, в торжество Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, Папа Франциск возглавил праздничную Мессу в базилике Святого Петра в Риме. Преемнику Святого Петра сослужили архиепископы-митрополиты, назначенные в течение последнего года и приехавшие в Апостольскую Столицу, чтобы получить знак своего священного достоинства – паллий. На богослужении присутствовали православные иерархи: Патриарх Антиохийский Иоанн Х и делегация Вселенского Константинопольского Патриархата во главе с митрополитом Халкидонским Эммануилом.



В самом начале богослужения диаконы принесли паллии, которые хранятся при Гробе Апостола Петра под центральным алтарем базилики. Далее Декан Коллегии кардиналов представил присутствующих в базилике митрополитов. Всего были представлены 34 иерарха, но не все они смогли прибыть в этот день в Рим из-за ограничений, связанных с пандемией. Архиепископы-митрополиты принесли присягу послушания и верности Святейшему Отцу, после чего Папа благословил паллии.



«Петр и Павел свободны только потому, что были освобождены», – этими словами Предстоятель Вселенской Церкви начал свою проповедь, предложив присутствующим как следует обдумать этот момент. Первым, от чего был освобожден рыбак из Галилеи, стало «ощущение несоответствия и горечи поражения». Будучи опытным рыбаком, Петр не раз переживал горький вкус неудач из-за отсутствия улова. Он казался сильным, но на самом деле был весьма непостоянным в своих бурных эмоциях: пообещал Учителю отдать жизнь за Него, но затем при первых же подозрениях отрекся. «Однако Иисус бескорыстно возлюбил его и сделал ставку именно на него. Он призвал его не поддаваться страхам, еще раз закинуть сети в море, ходить по воде, мужественно взглянуть на собственную немощь, пойти за Наставником путем креста, отдать жизнь за братьев, пасти овец Христовых. Таким образом Господь избавил Петра от напрасных опасений, от расчетов, основанных исключительно на человеческих соображениях, от мирских тревог… Он влил в него решимость поставить на карту всё и подарил ему дивный шанс стать ловцом уже не рыб, а человеков».



Апостол Павел тоже прошел через опыт совершаемого Христом освобождения: «Он был освобожден от самого тяжкого порабощения, каковым является порабощение собственным ‘я’. Он из Савла – а это было имя первого царя Израиля – стал Павлом, что значит ‘малый’. Он также был освобожден от фанатичного религиозного рвения, сделавшего его бездумным ревнителем архаичных традиций и жестоким гонителем христиан». Папа подчеркнул, что ригористическое следование формальному закону и готовность прибегать к насилию против оппонентов сделали его человеком бесчувственным, невосприимчивым к благодатной любви к Богу и ближним. Павел до своего обращения «был настоящим фундаменталистом». Но Господь освободил его от фундаментализма, как и от многих других слабостей, и превратил его в эффективнейшего евангелизатора.



«Дорогие братья и сестры, – продолжил Римский Первосвященник, – Церковь взирает на этих двух гигантов веры и видит в их лице двух апостолов, которые высвободили сокрытую мощь Евангелия. Причем они смогли это сделать только потому, что прежде сами были освобождены благодаря встрече со Христом. Господь не осуждал их, не унижал, но разделил с ними жизнь, солидаризовался с ними, проявил к ним любовь, поддерживал их Своими молитвами, а иногда и требовал от них покаяния, побуждал измениться… Точно так же Господь поступает и с нами: солидаризуется с нашими проблемами и тяготами, ходатайствует и молится за нас, деликатно упрекает, если мы ошибаемся, помогает подняться после падений». Мы постоянно нуждаемся в освобождении, поскольку лишь свободная Церковь может быть достойна доверия. По примеру Петра мы призваны освободиться от привычки к поражениям, от парализующих страхов, от поиска людских гарантий, убивающих «дух пророчества». А по примеру Павла нам следует избавляться от лицемерного ригоризма, от сосредоточенности на внешней стороне дела, от склонности навязывать благочестие силой, от стремления всё делать самим, не оставляя места Богу, от жестких и догматических религиозных практик, от неоднозначных связей с властями и от боязни быть непонятыми. По словам Преемника Святого Петра, Петр и Павел завещали нам такую Церковь, которая сильна прежде всего Божиим присутствием, а не мирскими гарантиями; такую Церковь, которая несет миру то освобождение, которое мир не способен обеспечить себе сам: освобождение от греха и смерти, от внутреннего уныния, от бесконечных сетований на проявленную несправедливость, от утраты надежды… Всё это весьма отягощает жизнь наших современников. «Так спросим же себя, – призвал в заключение Предстоятель Вселенской Церкви, – насколько сильно наши города, наши общины, наш мир нуждаются в освобождении? Сколько оков нужно разбить, сколько запертых дверей отворить?! Мы сможем стать акторами этого освобождения, но только в том случае, если позволим новизне Иисуса освободить нас самих, если будем ходить в свободе Святого Духа. Так будем же молиться, чтобы, освобожденные Христом, мы сами стали апостолами освобождения во всём мире».



По окончании Мессы Епископ Рима поклонился чудотворной иконе Богородицы из Клочкова, привезенной в Рим совершающими паломничество словацкими греко-католиками из Кошицкой епархии, после чего помолился вместе с высокими православными гостями у Гробницы Апостола Петра. В заключение Папа Франциск вручил новоназначенным архиепископам-митрополитам паллии. Здесь следует обратить внимание на произведенное нынешним Понтификом в 2015 г. изменение ритуала. Прежде Папа благословлял паллии в ходе Вечерни накануне торжества Апостолов Петра и Павла, а в сам праздник лично накладывал их на митрополитов. В настоящее же время новоназначенные архиепископы-митрополиты по-прежнему собираются в Риме, чтобы принести присягу верности Вселенскому Архиерею, который благословляет и вручает им паллии в ходе Мессы. Однако торжественный обряд возложения паллиев теперь проходит в митрополичьих Кафедральных соборах, а проводит его Апостольский нунций в данной стране в присутствии подчиненных митрополиту епископов и верных мирян.



По материалам Vatican News