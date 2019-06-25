В Торжество Пресвятых Тела и Крови Христа Владыка Иосиф Верт посетил приходы Кемерова и Юрги (+ФОТО)

Кроме собственно праздника Божия Тела и пастырского визита Отца Епископа у верных Северного Кузбасса было в этот день еще два повода для радости: отец Энтони Бранаган, CSsR, принимал поздравления в связи с 85-летием, а католическая община города Юрги — с 20-летием освящения своего храма. На праздник в Юргу прибыли гости из Кемерова и Томска, пришли юные артисты из детского клуба, представители юргинской мусульманской общины и городской администрации. Само празднование началось в пятницу, но кульминацией стала воскресная Месса во второй половине дня под предстоятельством Владыки Иосифа Верта.

О событиях прошедшего 23 июня праздника повествуют фоторепортажи, размещенные на портале «Римско-Католическая Церковь на Севере Кузбасса».

Кемерово:



Юрга:

