В торжество Пресвятой Богородицы Марии Папа Франциск возглавил Мессу в соборе Святого Петра

«Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Который родился от жены» (Гал 4,4): с этих слов апостола Павла из второго литургического чтения дня Папа Франциск начал свою проповедь 1 января 2020 г. в соборе Святого Петра на Мессе торжества Пресвятой Богородицы Марии. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.



Святейший Отец напомнил, что Христос пришёл в мир «не как взрослый человек, а как рождённый от женщины». Именно поэтому женщины заслуживают особого уважения и почитания: «Возрождение человечества началось с женщины. Женщины – это источники жизни. Однако их постоянно унижают, избивают, насилуют, убеждают заниматься проституцией и губить жизнь, которую они несут в своем чреве. Любое насилие над женщиной – это осквернение Бога, рождённого от женщины, – подчеркнул Папа. – Из тела женщины пришло спасение человечества, и именно по нашему отношению к телу женщины мы осознаём свой уровень человечности. Как же часто женское тело приносится в жертву на безбожных алтарях рекламы, прибыли, порнографии, эксплуатируется как вещь! Необходимо освободить его от потребительства, его нужно уважать и почитать. Это самое благородное тело в мире, ибо оно зачало и родило Любовь, которая спасла нас».



Епископ Рима подчеркнул, что именно в Матери Христа Церковь обретает свои характерные черты: «Приближаясь к Пресвятой Деве Марии, Церковь находит саму себя, находит свой центр и единство. Враг человечества, лукавый, пытается внести раскол, выдвигая на первый план различия, идеологии, предвзятые и узкие мысли. Мы не поймём Церковь, если будем смотреть на неё, исходя из структур, программ и тенденций: в этом случае мы сможем воспринять лишь частицу, но не суть. Ибо у Церкви материнское сердце, – отметил Святейший Отец. – Сегодня мы, её чада, призываем Божью Матерь, которая объединяет нас как народ верующих. О, Матерь, вдохни в нас надежду, даруй нам единство. Женщина спасения, мы вверяем этот год тебе, храни его в Своём сердце. Мы восхваляем тебя, о, Пресвятая Богородица», – подвел итог Преемник Святого Петра.