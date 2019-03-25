В торжество Благовещения Папа Франциск посетит с однодневным паломничеством Богородичное святилище в Лорето и подпишет там Апостольское обращение

После молитвы «Ангел Господень» в воскресенье 24 марта Папа Франциск заявил: «Завтра, в торжество Благовещения, я поеду в Лорето, в Дом Пресвятой Девы. Я избрал это место для подписания Апостольского обращения, посвященного молодежи. Прошу вас молиться, чтобы сказанное Марией ‘да будет’ стало ‘да будет’, произнесенным многими из нас».

Апостольское обращение, которое Папа намеревается подписать 25 марта, составлено по итогам октябрьской Генеральной ассамблеи Синода епископов на тему «Молодежь, вера и распознавание призвания». Его оригинальное испанское название звучит так: «Vive Cristo, esperanza nuestra» (т.е. «Жив Христос, упование наше»).

Итальянский город Лорето славится своей базиликой Санта-Каза («Святой Хижины»), в которой с 1291 г. помещается дом Святого Семейства из Назарета. Святейший Отец избрал именно это место для подписания документа, чтобы этим самым символически вверить опеке Божией Матери молодежь всего мира.

Лорето — один из главнейших паломнических центров всего христианского мира. Его неоднократно посещали также и Понтифики. Так уже в наше время, 4 октября 1962 г., святой Папа Иоанн XXIII посетил Лорето и Ассизи. У подножия статуи Пресвятой Богородицы в Лорето он прочел с верными молитву «Ангел Господень» и обратился к ним с незабываемым словом. Святой Папа Иоанн Павел II на протяжении своего понтификата посетил святилище в Лорето пять раз, в том числе, во время проходившей здесь в сентябре 1995 г. Всеевропейской встречи молодежи. Тогда Святейший Отец призвал юношей и девушек «войти в Лоретанскую хижину», чтобы всем вместе созидать новый мир — цивилизацию любви. Бенедикт XVI побывал в Лорето дважды в качестве Римского Понтифика и еще семь раз в свою бытность кардиналом Ратцингером. Запомнился его последний визит в святилище «Святого Дома» 4 октября 2012 г., в ознаменование 50-ой годовщины аналогичного визита Папы Иоанна XXIII. Это было непосредственно перед открытием Генеральной ассамблеи Синода епископов, посвященной новой евангелизации. Тем самым Святейший Отец препоручил труды этого высокого церковного форума опеке Пресвятой Богородицы. Он также помолился в базилике перед выставленными Святыми Дарами, а затем возглавил св. Мессу на площади перед собором и сказал проповедь.

По материалам Vatican News