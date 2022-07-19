В Томске открылся уже второй сезон «Каникул с Богом»-2022 (ФОТО)

Лето – время «Каникул с Богом», а также духовных упражнений за городом, «на природе». О том, как в этом году проходят каникулы в приходе Покрова Пресвятой Богородицы рассказывают сайт и паблик томской католической общины.

С 6 по 10 июня в нашем приходском доме проходил первые «Каникулы с Богом»-2022 для детей в возрасте от 3 до 9 лет. Всего было 17 детей и 6 волонтёров-вожатых, которые помогали в проведении этого лагеря. В проведении каникул участвовала команда приходского дома, наши отцы и сёстры, а также несколько прихожан. Всего было две команды: «Искорки» и «Ангелочки». Темой каникул были притчи. Каждый день был посвящён одной из притч.



В первый день мы разбирали притчу о талантах. Основная идея заключалась в том, что Бог даёт каждому человеку таланты, которые мы используем в служении другим людям. За всё время каникул каждая команда зарабатывала «таланты» благодаря добрым делам своих участников.

На второй день была притча о сеятеле. Дети с взрослыми сажали семена, говорили о слове Божьем, размышляли о том, как оно в нас растёт, и какие дела мы совершаем. Помимо этого были спортивные мероприятия, а также мастер-класс по приготовлению пиццы и творческий мастер-класс.

На третий день мы говорили о доме, построенном на камне и на песке. Чтобы наглядно понять смысл притчи, ребята проводили эксперимент на улице, и строили там дома: на камне и на песке. После этого была прогулка и пикник на Белом озере.

На четвёртый день мы разбирали притчу о потерянной овце. В первой половине дня ходили в театр БКЗ, где выступали «Сибирский узоры», а во второй половине ребят ждал большой квест, в конце которого, проходя разные задания, они находили потерянную овцу. В конце дня был пикник на улице, где все жарили сосиски и маршмеллоу.

В последний день каникул была Месса с подведением итогов. Затем подготовка и проведение концерта, а после – ярмарка, на которой каждый мог за заработанные «таланты» приобрести что-то вкусное или развлекательное. Сладкую вату получил каждый.

Благодарим всех за участие в нашем лагере. А особенно – всех помощников, без которых мы бы не справились…

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И вот уже работает следующий лагерь для более взрослых детей в июле!

Очередные каникулы с Богом🙏 ура! До конца недели: