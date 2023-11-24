В Тольятти на пленарное заседание собрались российские католические епископы (+ ФОТО)
На текущей неделе епископы России собрались в Поволжье, сообщает сайт Епархии Святого Климента в Саратове.
Очередное пленарное заседание Конференции Католических Епископов РФ проходит в Тольятти.
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(Фото — dscs.ru, kath-ru.blogspot.com)
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