В Тольятти на пленарное заседание собрались российские католические епископы (+ ФОТО)

На текущей неделе епископы России собрались в Поволжье, сообщает сайт Епархии Святого Климента в Саратове.

Очередное пленарное заседание Конференции Католических Епископов РФ проходит в Тольятти.

В эти дни снегопад создает особенную молитвенную атмосферу.

22 ноября состоялся День сосредоточения. На молитву участники собираются в красивом храме Фатимской Божией Матери и Святого Иоанна Павла II.

23 ноября начались рабочие встречи…



(Фото — dscs.ru, kath-ru.blogspot.com)