В Таллине на реконструкцию католического собора выделено 279 000 евро

Председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт и мэр столицы Таави Аас ознакомились с реставрацией Петропавловского собора Римско-Католической Церкви, где завершен первый этап реставрационных работ.

Таллин выделил на реставрацию этого сакрального здания, входящего в дворовый ансамбль на улице Вене, 16, 125 000 евро. Суммарная стоимость реставрационных работ составила 279 264 евро, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Михаил Кылварт подчеркнул, что собор — памятник культуры и архитектуры, привлекающий внимание и ставший одной из достопримечательностей города. Поэтому город должен был позаботиться о его сохранности и приведении в порядок. Ознакомившись со сделанным, он выразил удовлетворение ходом реставрации и уверенность, что вскоре начнутся работы второго этапа.

Трехнефный собор в неоготическом стиле построен был в 1845 году. До этого там находился рефлекторий монастыря доминиканцев, преобразование которого в церковь началось в 1799 году. Первый план перестройки был подготовлен в 1833 году архитектором Карлом Росси. Работы по проекту начались в 1841 году, а в 1845-м там состоялось первое богослужение. Западная стена переоборудована в парадный фасад в 1920 году. Фасады последний раз реставрировались в 1999 году.