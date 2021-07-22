В Таджикистане основан первый затворнический монастырь

Основание монастыря, в котором сестры будут полностью посвящать себя молитве, — это провиденциальный шаг в контексте напряженности в регионе.

На фоне растущей напряженности в соседнем Афганистане небольшая католическая община в Таджикистане основала первый в стране затворнический монастырь, освятив его во имя святого Иоанна Павла II.

Об этом сообщает информационное агентство AsiaNews, ссылаясь на представителей Института Воплощенного Слова – конгрегации, в ведении которой находится новообразованный монастырь.

Община на данный момент состоит из четырех сестер: они прибыли из Узбекистана, Парагвая и Аргентины. Монастырь расположен в Душанбе, рядом с приходом Святого Иосифа, одним из двух католических храмов Таджикистана.

Церемония открытия нового монастыря состоялась в День национального единства Таджикистана, отмечавшийся 27 июня. Торжественную Мессу по этому случаю отслужил апостольский администратор Узбекистана епископ Ежи Мацулевич; после богослужения состоялась процессия с образом Луханской Божьей Матери, небесной покровительницы Аргентины, а также миссий Института Воплощенного Слова. Как пояснил местный священник отец Педро Лопес, это был особенно трогательный момент для верующих: хотя в Таджикистане нет прямых запретов на публичное выражение собственной веры, это, скорее, не входит в местные обычаи.

В Таджикистане, где численность населения составляет почти 9 миллионов, проживает всего 120 католиков. Здесь служат два аргентинских священника, которым помогают три сестры-монахини из Института Воплощенного Слова; есть также община Миссионерок милосердия (сестер Матери Терезы Калькуттской).

Католики присутствуют в Таджикистане начиная с 70-х годов прошлого столетия, с тех пор, как там обосновались депортированные при Сталине священники и миряне. В 90-е годы они уехали в страны происхождения, оставив после себя два храма и маленькую общину Миссионерок милосердия. Вплоть до прибытия сюда в 1997 году Института Воплощенного Слова это была единственное католическое присутствие в Таджикистане.

Источник: Vatican News