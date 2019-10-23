В связи с Синодом по Амазонии женившиеся латиноамериканские священники обратились к Папе с письмом

По случаю проходящего в эти дни в Ватикане Синода епископов по Амазонии латиноамериканская федерация женатых священников обратилась с письмом к Папе Франциску. Авторы послания выражают поддержку Понтифику и просят его не рассматривать женившихся священников как «дезертиров». Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на API.

В письме, опубликованном 19 октября, в частности, говорится: «Мы, женатые священники – а также нашим супруги, семьи и друзья – участвующие в этом движении (…), по случаю Синода по Амазонии, проходящего в Риме, хотим Вам сказать, что наше движение, охватывающее целый ряд стран Латинской Америки, действует в духе единства с народом Божиим, твердо исходя из наших убеждений». «Мы просим разрешить нам продолжить священнослужение, позволив участие ‘испытанных мужей’, расширив роль женщин в решениях пастырского плана, и предоставив реальное место лицам, которые осуществляли священническое служение в соответствии с Апаресидской декларацией», – говорится в послании.

Авторы письма выражают свою радость в связи с тем, что «синодальная Церковь может стать Церковью слушающей», призывая при этом «не забывать тех, кто прервал священническое служение и кого практически не слышат». «Хотя мы встречались со многими епископами, мы не встретили в них подлинного желания вести диалог», – с горечью отмечают женившиеся священники. Авторы письма также просят исключить их из статистического списка «дезертиров из Церкви», который регулярно составляется ватиканской Конгрегацией по делам духовенства. Эти списки вызывают у женатых священников чувство, что Церковь «отвергла их».

Священники, вступившие в брак, пишут, что они молят Святого Духа «обновить церковные структуры, чтобы они стали как можно ближе к самым бедным». Они также обращаются напрямую к Папе Франциску: «мы сугубо молимся о Вас, Франциск, чтобы Вы могли и впредь были ведомы тем же Духом, к которому Вы прислушиваетесь, с тем же смирением и крепким чувством братства, о чем мы Вам и говорим в этом письме». В заключение письма говорится: «Мы отзываемся на Ваше приглашение быть Церковью, которая выходит за пределы своих стен и заверяем вас, чтобы мы – семьи и общины – присоединяемся к молитве о том, чтобы Вы были ведомы Святым Духом и о том, чтобы Вас защитила Дева Мария»