В связи с пандемией COVID-19 традиционные великопостные духовные упражнения для Римской Курии в Аричче будут отменены

В этом году пандемия COVID-19 воспрепятствовала проведению традиционных великопостных духовных упражнений для Папы Франциска и его сотрудников. Обычно они проходят в Доме Божественного Учителя в городе Аричча недалеко от Рима. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

20 января пресс-служба Ватикана сообщила, что «из-за продолжающейся чрезвычайной эпидемиологической ситуации в этом году не удастся провести общинные духовные упражнения для Римской Курии в Доме Божественного Учителя в Аричче». Папа Франциск «пригласил кардиналов, проживающих в Риме, глав департаментов и руководителей Римской Курии совершить духовные упражнения самостоятельно, уединившись в молитве с полудня воскресенья 21 по пятницу 26 февраля».

На протяжении указанной недели, говорится в сообщении Зала печати Ватикана, «все мероприятия Святейшего Отца будут приостановлены, в том числе и общая аудиенция в среду 24 февраля».