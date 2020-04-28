В своей проповеди на Мессе в Доме Святой Марфы Папа Франциск указал на опасность фальшивых новостей

Утром 28 апреля Папа Франциск отслужил в часовне Дома Святой Марфы святую Мессу, на которой призвал верующих избегать маленьких ежедневных сплетен, из которых возникают ложные суждения о людях. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В начале богослужения Епископ Рима вознёс молитву: «В это время, когда намечаются конкретные пути выхода из карантина, помолимся Господу, дабы Он даровал Своему народу, всем нам, благодать благоразумия и послушания принятым указаниям, чтобы пандемия не вернулась».

В своей проповеди Папа размышлял о первом чтении из Книги Деяний Святых Апостолов (Деян 7,51-8,1): диакон Стефан смело обращается к народу, старейшинам и книжникам, которые затем осуждают его на основании лжесвидетельства, выводят за город и побивают камнями. То же самое сделали с Иисусом, убеждая народ в том, что Он богохульник, отметил Папа. Это настоящее зверство – начинать с ложных показаний ради справедливости. Фейковые новости, клевета, которая побуждает народ «вершить справедливость», – это настоящее линчевание. И в наши дни к подобным методам прибегают некоторые политики, сметая конкурентов перед выборами. Таким же образом поступили со Стефаном, используя обманутый народ. Подобное происходит с сегодняшними мучениками, такими как Асия Биби, которая многие годы провела в тюрьме по клеветническому обвинению. Перед лавиной фальшивых новостей, формирующих общественное мнение, порой ничего нельзя сделать. Святейший Отец привёл красноречивый пример Холокоста: в обществе было создано некое мнение против народа, чтобы потом уничтожить его. И затем, есть маленькое ежедневное линчевание, желание осудить кого-то, создать ему дурную репутацию; есть маленькое ежедневное линчевание сплетнями, чтобы очернить других. С другой стороны, правда всегда ясна и прозрачна: она свидетельствует об истине, о том, во что мы верим. Подумаем о нашем языке, предложил своей аудитории Папа: как же часто своими комментариями мы вершим жестокое линчевание! Даже в наших христианских организациях нередки подобные избиения, рождённые из пересудов.

В заключение Папа Франциск призвал христиан молиться Господу, дабы Он помог нам быть справедливыми в суждениях, а не примыкать к массовому очернительству, которое порой начинается с простых сплетен.