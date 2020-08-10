В своем слове перед молитвой Angelus Папа Франциск призвал уповать на Бога всегда, а особенно – в час тревог и испытаний

В основу своих размышлений Святейший Отец положил Евангельский текст 19-го Рядового воскресенья (Мф 14,22-33), посвященный тому, как Христос ходил по вздымаемым бурей водам озера.

Совершив чудо насыщения множества людей пятью хлебами и двумя рыбами, Господь повелел ученикам отплыть на лодке на другой берег, а сам остался на прежнем месте, чтобы помолиться там в одиночестве, погрузиться в общение с Небесным Отцом. Однако же во время этого ночного плавания учеников по водам озера внезапно разразилась сильнейшая буря. Апостолы почувствовали себя стоящими на краю гибели, но тут же заметили некую фигуру, приближавшуюся к ним по воде. Им показалось, что это – призрак, но это был Иисус, и Он успокоил их словами: «Это Я, не бойтесь!». И тогда апостол Петр сказал: «Господи, если это Ты, прикажи мне прийти к Тебе по воде». А Иисус ответил ему: «Иди!». Петр, выйдя из лодки, сделал несколько шагов, но, оглянувшись вокруг и завидя вздымаемые ветром волны, перепугался и стал тонуть, воззвав при этом к Иисусу: «Господи, спаси меня!». Иисус же, взяв его за руку и вытащив из воды, мягко упрекнул его, говоря: «Маловерный, почему ты усомнился?!».

«Рассказанная сегодня история содержит призыв уповать на Бога в любой момент нашей жизни, но прежде всего – в час испытаний и тревог. Если нас терзают жгучие сомнения, если нас охватывает страх, если нам кажется, что мы идем ко дну, не нужно стесняться, нужно что есть силы кричать ‘Господи, спаси меня!’, так как это делал Петр», – подчеркнул Преемник Святого Петра, и далее предложил поразмышлять о жесте Иисуса – Его протянутой руке: «Иисус – это рука Небесного Отца, и эта Рука ни на секунду не отпускает нас. Это сильная и верная рука Отца, всегда желающего нам одного только блага. Бог – это не ураган, не огонь, не землетрясение, как об этом сказано в сегодняшнем первом чтении о пророке Илии. Бог – это тихий ласковый ветерок. Он не навязывает себя насильно, он лишь просит себя выслушать (ср. 3 Цар 19, 11-13)».

«Верить, – продолжил свою мысль Понтифик, – это значит в разгар бури удерживать свое сердце обращенным к Богу, к Его любви, к Его отцовской нежности. Иисус желал обучить этому Петра и прочих учеников, Он желает обучить этому также и нас, Его сегодняшних последователей. Господь прекрасно знает, насколько слаба наша вера, как и о том, что на нашем жизненном пути неоднократно случаются бури и иные неприятности, что в мире действуют противоборствующие нам силы. Но Он для того и воскрес, для того и одержал победу над смертью, чтобы привести нас ко спасению. Он приходит к нам и становится рядом с нами прежде, чем мы начнем Его искать. И всякий раз, когда Он помогает нам подняться после падений, тем самым возрастает и укрепляется наша вера».

«Лодка, бросаемая из стороны в сторону бурей, есть образ Церкви, ведь Церкви во все эпохи приходится иметь дело с противными ветрами. Иногда случаются очень тяжелые испытания, достаточно только припомнить длительные и крайне жестокие гонения в прошлом веке, как, впрочем, и в настоящее время. В таких ситуациях можно поддаться искушению, решив, что Бог оставил нас. На самом же деле как раз в такие минуты наше свидетельство веры, любви и надежды имеет шанс воссиять самыми яркими красками. Именно присутствие Воскресшего Христа в Его Церкви дарит нам благодать свидетельства, простирающегося вплоть до мученической смерти, из которой, в свою очередь, произрастают новые христианские призвания, как и плоды согласия и мира для всего мира”, – констатировал Предстоятель Вселенской Церкви.

Папа Франциск завершил свое размышление обращением к Богородице: «Так пусть же заступничество Марии поможет нам сохранять веру и братскую любовь в те моменты, когда тьма и житейские бури угрожают подорвать наше доверие к Богу».

По материалам Vatican News