В своем слове перед чтением молитвы «Ангел Господень» в торжество Святых Апостолов Петра и Павла Папа Франциск призвал строить свою жизнь на Иисусе

«Сегодня, вспоминая святых апостолов Петра и Павла, спросим себя, чем мы заняты в жизни? Думаем ли мы лишь о каждодневных нуждах или верим в то, что наша истинная нужда – это Иисус, делающий из каждого из нас дар для Бога и братьев? На чем мы строим свою жизнь – на своих способностях или на живом Боге?» – сказал Папа Франциск в своем размышлении перед чтением молитвы «Ангел Господень» в полдень 29 июня 2020 г. Сообщает корреспондент Vatican News София Халходжаева.

Особый дар – в день праздника Святых Покровителей Рима, Первоверховных Апостолов, молиться в Вечном Городе недалеко от места мученичества и погребения Петра, отметил Святейший Отец и обратил внимание верных на то, что литургия дня предлагает совсем другой эпизод из жизни Князя Апостолов: в первом чтении говорится о чудесном избавлении Петра от смерти за несколько лет до мученичества. Он был схвачен, брошен в тюрьму, и Церковь непрестанно молилась о нем. Тогда ангел сошел освободить его (см. Деян 12,1-11). Но и годы спустя, когда Петр был узником в Риме, Церковь также молилась: но в этом случае его не удалось спасти. Как же так: в первый раз он был избавлен от смерти, а потом нет? Епископ Рима отметил, что Петру был предначертан путь, который может осветить и нашу жизнь. Господь одарил Апостола множеством милостей и освободил от зла. То же самое Он делает и с нами, хотя нередко мы прибегаем к Нему лишь в минуту нужды. Однако Бог видит дальше и призывает идти дальше: мы должны искать не только Его дары, но и Его Самого; вверять Ему не только свои проблемы, но и саму жизнь. Христиане призваны делиться собой с другими, и Господь помогает нам в этом, ведь самое важное – «сделать жизнь даром для других».

Это важно для всех, продолжил Папа: для родителей по отношению к детям и для детей по отношению к пожилым родителям; для женатых и для лиц, посвятивших себя Богу; это верно везде, дома и на работе, для всех близких нам людей. Бог желает, чтобы мы возрастали в умении дарить себя: только так мы можем стать зрелыми и сознательными христианами. «Посмотрим на святого Петра: он стал героем не потому, что был освобожден из тюрьмы, а потому, что отдал здесь свою жизнь. Его дар превратил место казни в прекрасное место надежды, в котором мы находимся», – подчеркнул Преемник Святого Петра.

Помимо благодати, освящающей отдельные мгновения нашей жизни, мы должны просить о благодати, освящающей всю нашу жизнь. В сегодняшнем Евангелии приведен диалог, изменивший жизнь апостола Петра. «Кто Я для тебя?» – спрашивает Иисус, и Петр отвечает: «Ты Христос, Сын Бога живого». Тогда Иисус говорит ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин» (Мф 16,16-17). Христос говорит, что Петр «блажен», то есть, буквально, счастлив. Стоит обратить на это внимание, подчеркнул Папа: Иисус говорит «блажен ты» Петру, который сказал Ему «Ты – Живой Бог». Секрет блаженной, счастливой жизни состоит в познании Иисуса как Живого Бога. Христос был величайшей исторической личностью, но прежде всего нужно ценить то, что Он говорил и делал: важно, какое место в нашей жизни мы отдаём Ему.

Затем Симон услышал обращённые к нему слова Иисуса: «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою» (Мф 16,18). Апостол совершит много ошибок и даже отречется от Учителя, но он решил строить свою жизнь на Иисусе, а не на «плоти и крови» (см. ст. 17), то есть не на своих способностях. «Господь Иисус – это скала, на которой Симон стал камнем. То же самое можно сказать и об апостоле Павле, который полностью отдал себя Евангелию, считая всё остальное сором, чтобы приобрести Христа», – подчеркнул в заключение Папа Франциск.