В Страстную субботу верным всего мира будет открыта Туринская плащаница

Вечером Страстной субботы верующие всего мира смогут увидеть одну из самых известных реликвий христианства – Туринскую плащаницу. Изображение четырёхметрового древнего полотна, в которое было завёрнуто тело Иисуса после распятия, будет транслироваться в прямом телеэфире и онлайн из Кафедрального собора Святого Иоанна Крестителя в Турине. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В специальном обращении архиепископ Турина Чезаре Нозилья пояснил, что такое решение было принято с целью поддержать верующих во время пандемии коронавируса и испросить у Христа «милости для победы над злом, совершённой Им на Кресте».

Вечером 11 апреля, в Страстную субботу, в Часовне реликвии архиепископ возглавит продолжительное молитвенное бдение, и «благодаря телевидению и социальным сетям созерцание Святого Полотна будет доступно для всех людей во всём мире».

«Любовь сильнее всего: такова пасхальная весть, которую Плащаница помогает воспринять, наполняя наши сердца благодарностью и верой, – подчеркнул архиепископ Нозилья. – Эта любовь, с которой Иисус отдал нам всего Себя и которую мы прославляем в Страстную седмицу, сильнее любого страдания, любой болезни, любого заражения, испытания и уныния. Ничто и никто не сможет никогда отлучить нас от этой любви, ибо она навечно верна и соединяет нас с Ним неразрывной связью».