В Стамбуле православные и католики обсуждают экологию

С 8 по 11 июня проходит V Халкинский саммит, посвящённый богословским, воспитательным и экуменическим перспективам, связанным с экологией, – вопросом, дорогим для Православной и Католической Церквей, передает русская служба Vatican News.

Научная встреча на острове Халки близ Стамбула организована Вселенским Патриархатом Константинопольским и институтом «София» из тосканского города Лоппиано, действующим под эгидой церковного движения Фоколяров.

В конференции на тему «Вместе поддержим будущее планеты» принимают участие католические и православные студенты и преподаватели со всех континентов; Святейший Престол представляет монсеньор Анджело Винченцо Дзани из ватиканского Департамента по делам культуры и образования.

Участников стамбульской встречи приветствовал Папа Франциск, который направил послание за подписью госсекретаря кардинала Пьетро Паролина на имя монсеньора Пьеро Коды, руководителя кафедры экуменизма им. Патриарха Афинагора и Кьяры Любич в институте «София».

В послании говорится: «В то время как наш общий дом сталкивается с продолжающимися последствиями изменения климата, которые угрожают прежде всего нашим самым уязвимым братьям и сёстрам, Его Святейшество возносит молитвы, дабы всё более экуменический отклик на призыв быть добрыми распорядителями Божьего дара творения побуждал многих людей посвятить себя благу будущих поколений».

Работы V Халкинского саммита открыл Патриарх Варфоломей; в своём выступлении он подчеркнул два слова из названия конференции: «будущее» и «вместе». Первое слово напоминает о прочной связи поколений, незаменимой для заботы об окружающей среде; второе – о необходимости междисциплинарного подхода к обширным и сложным экологическим проблемам. «Становится очевидным, – сказал Патриарх, – что только совместный ответ религиозных лидеров, учёных, политических властей, образовательных учреждений и финансовых организаций поможет эффективно решить эти насущные вопросы современности».

Глава Вселенского Патриархата размышлял над двумя центральными понятиями в богословии и духовности православия: «Евхаристии» – в смысле благодарности за дар Божьего творения – и «аскетизма», то есть «самоконтроля» над потребительскими страстями. Кроме того, Патриарх предложил рассмотреть эти понятия как различные способы выражения единства: «Именно здесь взгляд нашего брата Папы Франциска совпадает с мировоззрением, которое мы предлагали и продвигали на протяжении более тридцати лет. Мы оба убеждены, – подчеркнул иерарх, – то, что мы делаем нашему миру, мы делаем наименьшим из братьев и сестёр, подобно тому, как то, что мы делаем для других, мы делаем для Бога».

Всё взаимосвязано, часто напоминает Папа Франциск, и Патриарх пояснил это общее убеждение: «Речь идёт о связи между нами и всем творением Божьим, между нашей верой и действиями, между богословием и духовностью, между словами и делами; между наукой и религией, между нашими убеждениями и каждой из дисциплин; между нашим таинственным общением и социальной совестью; между нашим и будущими поколениями, между нашими двумя Церквами, а также и с другими Церквами и религиозными общинами».