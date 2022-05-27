В США закроется единственная пивоварня монахов-траппистов

Единственная в США пивоварня монахов-траппистов в скором времени закроется из-за «финансовой нежизнеспособности» предприятия. Монахи аббатства св. Иосифа в Спенсере, штат Массачусетс, объявили, что будут искать новые способы финансово поддерживать свою общину, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

К решению братья общины пришли «после более чем года консультаций и размышлений», цитирует CNA пост пивоварни Spencer Brewery в социальных сетях.

«Мы благодарим наших покупателей за многолетнюю поддержку. Наше пиво будет доступно в наших обычных точках продажи, пока не кончатся запасы. Просим ваших молитв», — говорится в посте.

«Все, что мы делаем, мы делаем с целью поддержать нашу жизнь, которую мы проводим в молитве. Пивоварение было увлекательным занятием, но мы здесь не ради пива», — заявил в интервью Boston Globe священник Уильям Дингуолл, директор пивоварни.

Трапписты (официальное название — Орден цистерцианцев строгого соблюдения) — ответвление Цистерцианского ордена, возникшее в 17 веке и получившее свое неофициальное название в честь монастыря Ла-Трапп во Франции. Монахи-трапписты строго соблюдают устав св. Бенедикта, ведут аскетичный образ жизни, обязаны молиться по 11 часов в день и много работать.

Некоторые траппистские монастыри прославились особыми сортами пива. Из примерно 170 обителей ордена в мире производят пиво лишь в 11 — только этим пивоварням разрешено называть свою продукцию «траппистским пивом» и использовать специальный логотип. Spencer Brewery — одна из этих пивоварен, и единственная в США.

Монахи из Массачусетса запустили свою пивоварню в 2014 году. Производство достигло пика в 4 500 бочек в год, планировалось довести эти показатели до 10 000. Пиво Spencer продавалось во многих штатах США и за рубежом, однако планам аббатства помешала растущая конкуренция со стороны крафтовых пивоварен. Спасти ситуацию могло бы открытие собственного бара с разливным пивом при пивоварне, но устраивать такое заведение на входе в монастырь и в непосредственной близости от церкви братья не готовы, пояснил о. Дингуолл.