В США все меньше людей считают веру, семью и детей определяющими ценностями

В США был проведен соцопрос, показавший, что всё меньше граждан этой страны считают веру, семью и детей важнейшими ценностями, и всё больше родителей не уверены в лучшем будущем для своих детей, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на «Седмицу», которая в свою очередь ссылается на The Сhristian Post.

Соцпрос был проведен в августе 2019 года по заказу изданий NBC News и Wall Street Journal Центром социологических исследований Hart Research Associates Джеффа Хорвитта от Демократической партии в сотрудничестве с Аналитической фирмой Public Opinion Strategies от Республиканской партии. Ошибка опроса не превышает +/- 3.1%.

Данные опроса показали, что сегодня уже меньше половины американцев числят религию и детей среди важнейших для них ценностей. И, несмотря на преобладающую среди них удовлетворенность состоянием экономики страны и личным благосостоянием, большинство респондентов тревожится о том, что жизнь их детей вряд ли будет лучше, чем у родителей. Анализ данных исследования показал, что мнения американцев зачастую зависят от принадлежности к тому или иному поколению или политической партии, но самой важной и исключительной ценностью была и остается «упорная работа». Установлено, что на сегодня 89% респондентов, числят «упорную работу» среди важнейших жизненных ценностей – в сравнении с 83% в 1998 году. Есть и еще несколько ценностей, важность которых повысилась в глазах американцев за период с 1998 по 2019 год – это, в частности, участие в общественной жизни (рост с 47% до 62%) и деньги (рост с 31% до 41%). К числу важнейших ценностей относится также и толерантность – ныне ее называют 80% опрошенных.

Между тем, доля религии среди важнейших ценностей жизни снизилась 62% в 1998 году до 48% на сегодня. Лишь 30% респондентов, принадлежащих к возрастным группам «нового тысячелетия» и «поколения Z» (от 18 до 38 лет) считают религию или веру в Бога «очень важными» в их жизни – в сравнении с 67% среди людей старше 55 лет.

Большинство респондентов моложе 38 лет не числят детей среди важнейших жизненных ценностей – в сравнении с 54% респондентов старше 55 лет, для которых дети очень важны. В целом, только 43% американцев на сегодня числят детей среди важнейших ценностей – и это серьезный спад в сравнении с 59% два десятилетия тому назад. Доля тех, кто считает патриотизм важнейшей частью своей жизни, также упала с 70% в 1998 году до 61% на сегодня. Только 42% молодых людей считают патриотизм важнейшей ценностью своей жизни – в сравнении с 79% среди людей старше 55 лет.

«На сегодня в стране существует и растет так называемая ‘развивающаяся Америка’, для которой такие ценности как дети, религия и патриотизм уже далеко не столь важны, – говорит в интервью изданию NBC News республиканский политолог Билл Макинтурф, работник социологического центра Public Opinion Strategies. – А в Америке именно новое поколение определяет направление движения и развития страны».

Около 70 процентов американцев, участвовавших в опросе, признаются, что у них вызывает раздражение «политическая система страны, которая явно работает только на своих людей с деньгами и властью – наподобие тех, что заполонили Уолл-стрит и Вашингтон, и служат лишь себе и своему узкому кругу, вместо того, чтобы способствовать благополучию и развитию сограждан». «Мы уже четыре года тому назад обнаружили глубокий, постепенно закипающий гнев по всей стране против несправедливости нашей политической системы, – признается Хорвитт в своем интервью изданию NBC News. – На сегодня политический лидер у нас сменился, но этот скрытый гнев никуда не делся, мы его по-прежнему фиксируем».

Майя Уайли, старший вице-президент по вопросам социальной справедливости в агентстве The New School, также отметила в интервью NBC, что резкие демографические изменения и связанный с ними рост конфликтности и взаимной ненависти в Америке являются одними из причин, по которым многие американские избиратели недовольны политическим истеблишментом. «На сегодня мы наблюдаем всё более серьезные трения по вопросам прав коренных и пришлых жителей, по вопросам об отношении власть предержащих к людям, и по многим другим» – отмечает Уайли.