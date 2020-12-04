В США учрежден православный Комитет по связям с общественностью

В США создан православный Комитет по связям с общественностью (Orthodox Public Affairs Committee, OPAC), целью которого является предание гласности фактов преследования христиан по всему миру и борьба с нарушением их прав, сообщает агентство РИА Новости. «Миссия Комитета – оказывать общественную поддержку Всемирной Православной Церкви, продвигать, поддерживать и защищать мировое христианство от угнетения, изоляции и предрассудков», – говорится в сообщении комитета, переданном в агентство.

Среди учредителей Комитета – проживающие в США американцы греческого происхождения, его председателем избран Джордж Дзидзикос, бывший помощник президента США Дональда Трампа. «В течение очень долгого времени унижение и вопиющее преследование христиан воспринимались как статус-кво», – приводятся в сообщении его слова. «Несмотря на то, что мы в первую очередь православные христиане, мы поднимем свой голос за всех верующих, потому что нетерпимость к одному является угнетением всех. OPAC без страха и колебаний осветит правду о том, что происходит в нашем мире сегодня. Мы надеемся на сотрудничество с теми, кто разделяет наши ценности и цели», – заявил Дзидзикос.

К созданию организации подтолкнуло превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, что, по заявлению членов Комитета, стало нарушением исторической и культурной традиции. Соучредитель Комитета Николас Фуррис заявил, что организация будет бороться с подобными действиями, где бы они ни происходили. OPAC также предлагает всем людям, которые сами испытали преследования, сообщать о таких фактах. Как сообщил РИА Новости один из членов Комитета, его целью является также сохранение единства Православия, которому в последние годы угрожает раскол.

На вопрос, как согласуется создание Комитета с политикой Соединенных Штатов, направленной против канонической Украинской Православной Церкви и на поддержку раскольничьей «Православной Церкви Украины» (ПЦУ), собеседник агентства ответил, что комитет не проводит политику Государственного Департамента или Вселенского Патриархата Константинополя (Фанара), у него свое мнение по вопросам религии. «Комитет хочет быть далеко и от Госдепартамента, но главным образом от Вселенского Патриархата, не отвергая его, естественно. OPAC не хотел бы вступать в противостояние между Фанаром и Москвой», – сказал собеседник агентства.

Он не согласен с утверждением, что проект является попыткой спасти Константинопольский Патриархат как политический проект греков, который был создан во время подписания Лозаннского договора (1923 года о государственном устройстве Турции после распада Османской империи) и рушится после последних действий патриарха Варфоломея с признанием ПЦУ. «Комитет хочет работать ради единства. Проблемы, подобные украинской, есть везде – и на Кипре, всюду. Комитет намерен сотрудничать со всеми Православными Церквами, конечно же, и с Русской Православной Церковью. Всем предстоятелям [Поместных Церквей] учредители направят соответствующие письма. Письма будут направлены и правительствам, требуя от них защиты христианского мира», – сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно поступающим данным, ежедневно происходят похищения детей христиан. «Комитет намерен защищать христиан от резни, похищений, защищать христианские памятники. Разрушено множество памятников, особенно в Сирии, Афганистане, Пакистане. Работа может помочь христианам на Африканском континенте, в Азии, в районах, где христиане оказались незащищенными… Комитет попытается защитить людей и памятники», – сказал член Комитета.