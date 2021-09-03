В споре вокруг Туринской плащаницы появились новые детали

Туринская плащаница — кусок ткани, в который завернули тело Христа после казни. Ученые давно спорят о подлинности артефакта. Последние открытия могут полностью перевернуть наши представления о самой значимой христианской святыне.

Давние споры

О плащанице Иисуса Христа сказано во всех четырех Евангелиях. Согласно преданию, после Воскресения Господа ее хранили апостолы.

В конце IV века реликвию перевезли в Константинополь, где она находилась до 1204-го, когда византийскую столицу разграбили крестоносцы. Следующие 150 лет хроники о ней молчали. Лишь в 1353-м святыню выставили для поклонения во французском Лире, а через десять лет перевезли в итальянский Турин.

Здесь она находится до сих пор. Что удивительно, долгое время о Туринской плащанице большинство католиков не знало. Пока ученые не начали спорить о ее подлинности.

В 1898-м фотограф-любитель Секондо Пиа запечатлел артефакт. Проявляя пленку, он разглядел отчетливое изображение человека со следами многочисленных увечий. На ткани их было почти не видно, и неожиданная находка итальянца произвела фурор. Шуму добавили выводы физиков через несколько десятков лет: тело человека отпечаталось на полотне из-за мощнейшего источника энергии, сравнимого с ядерной бомбой. Это соотносится с церковным преданием о воскресении Христа: в этот момент пещеру с его телом заполнил ослепительный свет.



Ошибка граверов

Но догадки физиков не раз опровергали. Уже более века ученые пытаются выяснить происхождение плащаницы. Так, специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джон Джексон и Эрик Джампер в 1978-м проанализировали святыню с помощью трехмерного компьютерного моделирования. Полученное изображение отчетливо показывало наличие круглых выступов на веках изображенного на ткани человека. Предположили, что это следы монет, которые по древнему обычаю клали на глаза покойного.

Спустя семь лет профессор американского университета Северной Каролины Алан Вангер, применив новейшую на тот момент технику наложения поляризованного света, сумел прочитать надпись на круглом отпечатке от монеты: «кесарь Тиберий». Именно при этом правителе и распяли Иисуса Христа. Вангер сразу заявил о подлинности реликвии.

Но отпечаток монеты оказался с подвохом — греческую букву «каппа» в надписи заменили на латинскую «цэ», что противоречит многочисленным данным о римских деньгах. Оппоненты профессора тут же поспешили объявить эту подробность доказательством подделки.

Однако спустя пару лет исследователи обнаружили точно такие же — с ошибками — монеты. И выяснили, что фальшивые римские деньги были широко распространены в Палестине I века нашей эры. Казалось бы, неоспоримое доказательство подлинности плащаницы наконец найдено. Однако наука не стоит на месте — в запасе есть другие методы исследования.



Точный анализ, но много нюансов

Параллельно с дискуссиями вокруг монет в конце восьмидесятых ученые из Оксфордского университета, Университета Аризоны и Швейцарского федерального технологического института взяли четыре образца ткани для радиоуглеродного анализа. Выяснилось, что возраст образцов — между 1260 и 1390 годами.

Но научное сообщество скептически отнеслось к выводам коллег.

«Расчет, который используют при датировке ткани, гораздо неопределеннее, чем с твердыми образцами (например, костью) из-за большей подверженности текстиля воздействию внешних агентов (бактерии, плесень, грязь)», — объясняет в интервью Vatican Insider News руководитель исследовательской группы Паоло Ди Лаццаро.

По его словам, вызывает сомнение и то, как проводили анализ: все три лаборатории «неизменно отказывались предоставлять общественности точные данные».

Ученый напомнил еще об одном обстоятельстве: в 1532-м плащаница сильно пострадала при пожаре и ее пытались отреставрировать. Не исключено, что латали артефакт тканью XIV века. Эти образцы и могли взять для радиоуглеродного анализа. К тому же, указывает Ди Лаццаро, на точность результата повлияла загрязненность полотна.



Кровь настоящая

Более 20 лет ученые исследовали реликвию на наличие ДНК растений, животных и человека. В 2013-м результаты обнародовал профессор университета Падуи Джанни Боркачча.

«К артефакту, предположительно, прикасались многие люди, начиная от североафриканских берберов и восточных африканцев и заканчивая жителями Китая», — отмечает Боркачча.

Результаты этого исследования также неоднозначны. Скептики по-прежнему настаивают, что Туринская плащаница — искусная подделка поздних веков. Но в 2016-м их сомнения развеяли специалисты Института кристаллографии в Бари. Изучив с помощью электронных микроскопов следы крови и структуру ткани, они пришли к поразительному выводу: кровоподтеки — настоящие.

«Наночастицы, прикрепленные к льняным волокнам, подтверждают, что завернутый в погребальную ткань человек претерпел страдания», — заявил руководитель исследования Эльвио Карлино.

Но и это открытие не смогло убедить скептиков. К тому же, результаты исследования позже несколько раз опровергали.



Смертельный эксперимент

Например, итальянские судмедэксперты Маттео Борини и Луиджи Гарласкьелли провели необычный эксперимент на живых людях. Добровольцам делали надрезы на руках и ногах и прикладывали к ранам различные виды древесины и ткани, чтобы сравнить кровавые отпечатки с изображениями на Туринской плащанице.

«Анализ струйки из раны на предплечье показал: для получения того же рисунка, что и на плащанице, человек должен находиться в положении стоя с руками, поднятыми под углом от 80 до 100 градусов. Меньший угол, согласно общепринятому представлению о распятии, а также посмертное кровотечение из лежащего тела не соответствуют следам на ткани», — утверждают ученые.

По их мнению, Туринская плащаница — подделка. Ведь, как известно, римские воины не подвешивали распятых руками вверх. Однако и эти выводы подвергли критике. Итальянцы, по мнению других исследователей, не учли, что тело перед погребением омывали. Об этом, кстати, говорится в Евангелии.

К тому же исследователи упустили то, что Иисус уже был мертв как минимум час, когда его заворачивали в плащаницу. А это существенно повлияло на отпечатки кровоподтеков.



Новые подробности

Споры обострил биолог Жерар Вершуурен в середине нынешнего года. Он поставил под сомнения выводы ученых о том, что Туринская плащаница создана не раньше XIII века.

Специалист ссылается на данные анализа структуры ткани швейцарских коллег. Оказывается, способ, которым ткали полотно, был характерен именно для Палестины — в средневековой Европе о такой технике не знали. Узор, которым сплетена плащаница, очень похож на аналогичные образцы из крепости Масада в Израиле, датируемые I веком нашей эры.

«Результаты анализа убеждают меня в том, что это действительно та самая пелена, в которую завернули тело Иисуса Христа. Пятна крови, следы пыток — все это сложно нарисовать», — утверждает Вершуурен.



Позиция Церкви

Видимо, ирония судьбы в том, что любое научное открытие, касающееся Туринской реликвии, обречено быть опровергнутым. Вероятно, ученые никогда не придут к единому мнению. Но Церковь к этой проблеме подходит иначе.

«Католики не обязаны верить в плащаницу», — говорит генеральный викарий Архиепархии Божией Матери в Москве отец Кирилл Горбунов. И напоминает слова Папы Иоанна Павла II: «Туринская плащаница — это постоянная провокация, невозможно ни окончательно доказать, ни окончательно опровергнуть».

Но для научного сообщества вопрос подлинности реликвии с каждым годом — все острее. Ученые сходятся в одном: современный уровень науки пока не позволяет дать точный ответ.



Источник: РИА Новости