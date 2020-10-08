В Совете Европы появился спецпредставитель по борьбе с ненавистью к евреям и мусульманам

Новая должность спецпредставителя генерального секретаря Совета Европы по вопросам борьбы с антисемитизмом, ненавистью к мусульманам и преступлениям на почве ненависти была утверждена в среду. Как сообщает пресс-служба организации, этот пост займет нынешний официальный представитель генсека СЕ Даниэль Хольтген.

«Сегодня мы наблюдаем тревожный рост антисемитских и антимусульманских нападений во многих частях Европы, часто подстрекаемых и разжигаемых ненавистническими высказываниями в Интернете, – заявила генсек СЕ Мария Пейчинович-Бурич. – Борьба с антисемитской и ненавистью к мусульманам, а также преступлениями на почве ненависти – это общеевропейская задача».

Она указала, что ислам и иудаизм «являются частью современной Европы» и подчеркнула, что «евреи и мусульмане не должны жить в страхе» из-за ненависти в отношении отдельных людей и их сообществ. Как уточнили в пресс-службе, спецпредставитель будет поддерживать связь с коллегами в государствах-членах Совета Европы, обмениваться информацией и передовым опытом с различными партнерами и укреплять сотрудничество в целях выработки эффективных контрстратегий на европейском уровне.

«Мой спецпредставитель будет работать над объединением сил на европейском уровне и обеспечит полное использование коллективного опыта Совета Европы в наших общих усилиях по предотвращению антисемитских и антимусульманских деяний», – заключила она.

Хольтген приступит к исполнению своих обязанностей в новом качестве с 1 ноября. В то же время он подтвердил корреспонденту ТАСС, что продолжит выполнять функции официального представителя Генерального секретаря СЕ.