В собор Парижской Богоматери вернулись колокола

В собор Парижской Богоматери возвращают колокола к открытию средневековой достопримечательности после разрушительного пожара 2019 года, передает «Седмица» со ссылкой на The Associated Press.

Колонна грузовиков с восемью отреставрированными колоколами, самый тяжелый из которых весит более 4 тонн, 12 сентября 2024 года въехала на огромную строительную площадку вокруг знаменитого памятника средневекового зодчества на острове на реке Сене.

Их благословляют на специальной церемонии внутри собора, а затем поднимают и вывешивают в его башнях-близнецах к открытию храма для публики, которое состоится 8 декабря.

Настоятель собора Оливье Рибадо Дюма, в каске готовясь войти в собор и благословить колокола, назвал их «знаком того, что собор снова зазвучит, и что его голос снова будет услышан, знаком призыва к молитве и знаком объединения».

По словам Филиппа Жоста, курирующего масштабный проект реконструкции собора Парижской Богоматери, колокола будут подниматься по одному и проверяться, но они не зазвонят в полную силу до дня повторного открытия. Он назвал прибытие колоколов «прекрасным символом возрождения собора».

Хотя строительство собора началось в XII веке, бронзовые колокола, поврежденные в огне, относятся к XXI веку. Они были отлиты в соответствии с исторической традицией в ознаменование 850-летия памятника на замену старых колоколов, которые стали «нестройными».

Крыша и шпиль собора, обрушившиеся во время пожара, были заменены, а строительные леса постепенно убираются с места строительства.