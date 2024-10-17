В Смоленске отреставрируют католический храм 1896 года постройки

Работы по восстановлению костела, являющегося памятником архитектуры, стартовали в Смоленске, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на «Интерфакс».

«Сохранение памятников архитектуры в области – это важная работа, которая необходима для сохранения культурного и исторического наследия, укрепления туристического потенциала региона. Приступили к восстановлению католического костёла в Смоленске», – написал губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале в четверг.

Анохин отметил, что сначала на объекте будут проведены работы, которые приостановят его прогрессирующее разрушение. В настоящее время идет расчистка костёла и его территории от остатков мусора. Здесь установлены камеры видеонаблюдения, которые будут фиксировать все выполняемые работы.

«Одновременно с этим начали разрабатывать документацию для проведения противоаварийных работ. Проектирование выполняется с применением современных технологий лазерного 3D-сканирования, что позволит создать подробную информационную модель костёла и отслеживать его состояние на всех этапах предстоящей реставрации», – сообщил губернатор.

Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии построен в неоготическом стиле в 1896 году. Освящение состоялось 29 июня 1898 года, в день апостолов Петра и Павла. Новое здание храма вмещало в себя 3000 прихожан. В 1936 году был арестован настоятель, с 1937 года богослужения были запрещены «по техническим причинам», сообщает Wikipedia. 14 января 1940 года решением Смоленского облсовета храм был закрыт, а здание передано архиву НКВД. Со второй половины XX века помещения костёла использовались под фондохранилище Государственного архива Смоленской области.

Фото: smolnarod.ru