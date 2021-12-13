В Серпуховском женском монастыре сработало самодельное взрывное устройство

В православной гимназии при женском монастыре в Серпухове произошел взрыв. По предварительным данным, взорвалось самодельное взрывное устройство, которое принес подросток.

В понедельник, 13 декабря, на территории женского монастыря в Серпухове 18-летний подросток привел в действие самодельное взрывное устройство. По данным подмосковного главка МВД, речь идет о самоподрыве.

По последним данным источников, в результате взрыва пострадали семь детей. Это подтвердила прокуратура Московской области. Сам взорвавший бомбу подросток также госпитализирован, медикам удалось его реанимировать.

Управление Следственного комитета по Московской области подтвердило информацию о взрыве на территории Введенского женского монастыря в Серпухове. В ведомстве сообщили, что на место выехали следователи, передает ТАСС, ведется проверка.

«Проверяем информацию», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По информации источника РБК, инцидент произошел около 8 утра.

«Я стоял на остановке. Примерно в 8:20—8:25 услышал сильный взрыв со стороны монастыря, в глубине. Подумал, газ у кого-то взорвался. Уже через пять минут были на месте все службы: и пожарные, и ДПС, и реанимация. Сначала пожарные не могли подъехать к монастырю из-за арки. Потом ребята из полиции рванули вниз, в объезд, видимо, там проезд более доступный. Пожарные поехали за ними», — рассказал РБК житель Серпухова Виталий Гладышев.

В ГУ МВД Подмосковья сообщили, что взрыв устроил 18-летний выпускник православной гимназии. Он вошел в помещение гимназии и устроил самоподрыв. Пострадал он сам и и 15-летний подросток. Учителя и учащиеся школы эвакуированы.

«По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений», — сообщил Интерфаксу информированный источник. Согласно предварительной информации, во время учебы нападавший подвергался «буллингу» (травле).

На место выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

«Проверяем информацию», — сообщил РБК заместитель председателя отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.