В сентябре Папа Франциск посетит Мозамбик, Мадагаскар и Маврикий
В Зале печати Святого Престола было сообщено, что Святейший Отец посетит с Апостольским визитом три страны юго-восточной Африки. По приглашению церковных и государственных властей он с 4 по 10 сентября побывает в Мозамбике, на Мадагаскаре и в Маврикии. Папа Франциск приедет в столицы этих стран Мапуту, Антананариву и Порт-Луи. Программа визита будет опубликована позднее в установленном порядке.
По материалам Vatican News
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