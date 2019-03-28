В сентябре Папа Франциск посетит Мозамбик, Мадагаскар и Маврикий

В Зале печати Святого Престола было сообщено, что Святейший Отец посетит с Апостольским визитом три страны юго-восточной Африки. По приглашению церковных и государственных властей он с 4 по 10 сентября побывает в Мозамбике, на Мадагаскаре и в Маврикии. Папа Франциск приедет в столицы этих стран Мапуту, Антананариву и Порт-Луи. Программа визита будет опубликована позднее в установленном порядке.

По материалам Vatican News