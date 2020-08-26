В сентябре будут возобновлены общие аудиенции Папы по средам с участием паломников

Встречи Папы с верными будут проходить во внутреннем дворе Апостольского дворца, носящем имя Святого Дамаса.

Префектура Папского Дома сообщает о том, что начиная со среды 2 сентября, возобновляется проведение общих аудиенций с участием верующих. Согласно санитарным предписаниям компетентных властей, сентябрьские Папские аудиенции будут проводится во внутреннем дворе Святого Дамаса. Встречи со Святейшим Отцом будут начинаться в 9:30 и на них потенциально смогут присутствовать все желающие. Какие-либо пропуска или билеты в этой связи не предусматриваются. Вход для паломников с правой стороны колоннады на площади Святого Петра будет открываться в 7:30.

Напомним, что в связи с обострением эпидемиологической ситуации, начиная с марта и по сей день традиционные общие аудиенции Папы по средам проходили в формате видеотрансляции из рабочего кабинета Понтифика в Апостольском дворце.

По материалам Vatican News