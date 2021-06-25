В семье Александра Грина любимым праздником была Пасха

Этот беленый домик я впервые посетила нынешней весной, хотя прежде не раз бывала в здешних краях. Неоднократно навещала и широко известный Феодосийский музей писателя Александра Грина. Ну а маленький домик в городке Старый Крым — это второй музей Грина, здесь он провел последние два года своей жизни и был похоронен на местном кладбище.

Выменяла на золотые часики

В музее полностью восстановлен аскетичный интерьер комнаты, где жил больной писатель. Узкая кровать застелена белым покрывалом. Рядом ломберный столик, за которым он писал, пока были силы. Не очень устойчивый, зато его легко передвигать. И вид из окна на весенний сад — тот самый, что так радовал больного писателя.

Эту крошечную хатку с земляным полом Нина Грин выменяла в мае голодного 1932 года у двух монахинь на золотые часики — заветный подарок Александра Грина. Сюда она перевезла из съемного соседнего домишки его, уже обессиленного неизлечимой болезнью.

Венчались символически, прожили по-христиански

Нина Грин — последняя муза писателя-романтика — вошла в его жизнь в 1921 году, ровно 100 лет назад.

— Весной в Петрограде они оформили свои отношения в ЗАГСе. А на обратном пути совершили символический обряд: держась за руки, обошли кругом Благовещенский храм и приложились к иконам на фасаде, — рассказали нам в музее.

Но прожили Грины после символического венчания отпущенные 11 лет истинным христианским браком, любя и заботясь друг о друге. Нине он посвятит знаменитую повесть-феерию «Алые паруса». С ней создаст свои лучшие произведения: «Бегущая по волнам», «Дорога никуда», «Блистающий мир».

Кроткая и жизнерадостная Нинуша вернет писателю утерянный им в скитальческой жизни православный уклад жизни. Нина Грин и ее мама были глубоко верующими людьми. А 41-летний писатель радостно и как будто с облегчением включится в их уютный домашний распорядок жизни. Каждый вечер он крестит Нину на ночь, соблюдает посты. Так семья станет для Грина крепостью, защищавшей в страшное время, когда расстреливали священников, сжигали иконы.

«Прошу милости Божией к нам»

Последние годы были очень тяжелыми для семьи писателя. В Крыму свирепствует голод, Грины живут бедно (писателя перестали издавать). У Грина обостряется рак желудка, тяжело болеет Нина. Они ищут поддержку у Бога, часто посещая храм.

«В церкви молящихся ни души. Только священник и дьячок справляют Всенощную. Церковь всегда волнует меня, обнажая душу. Стою, прошу милости Божией к нам, так уставшим от тяжелой жизни последних лет. Слезы струятся по моему лицу. Александр Степанович крепче прижимает мою руку к себе» — так описала Нина Грин посещение храма в Старом Крыму в июне 1931 года.

Последний пасхальный стол

По воспоминаниям Нины, Пасха была любимейшим праздником писателя.

Незадолго до смерти Грина в 1932 году Нина с мамой, несмотря на безденежье, устроили ему, обессилевшему от борьбы с раком, пасхальный стол. Выменяли на последние золотые украшения немного белой муки, кусочек мяса и другую провизию. «Все было маленькое, но была даже обжаренная в виде крошечного окорока телятина с белой бахромой, — вспоминала Нина Грин. — Я его предупредила, что пойду к Великой Заутрене в двенадцать ночи. Он просил, чтобы, вернувшись, я разбудила его похристосоваться и разговеться».

«Почему Христос лежит здесь?»

Тяжелая история произошла с Ниной Грин летом 1931 года в Феодосии. Расстроенная болезнью писателя и другими неурядицами, она бродила по солнечным улицам и зашла в храм. Ничего не видя после яркого света, она направилась к распятию и вдруг с размаху упала на пол. В своих воспоминаниях рассказывала, что споткнулась о распростертого Христа. «Мне стало страшно. ‘Быть беде’, — подумала я».

Из пораненной ноги Нины текла кровь. К ней подошли женщины, чтобы перевязать рану. «Почему Христос лежит здесь?» — спросила я. «Разве вы не видите, что из церкви всё выносят? Ее будут взрывать», — ответили женщины… Долго молилась я и плакала у ног лежащего Христа, прося пожалеть Александра Степановича».

Ровно через год, в июне 1932-го, Александр Грин, измученный неизлечимой болезнью, умер. За два дня до смерти он попросил пригласить священника, исповедался и причастился. Как вспоминала Нина Грин, в последний путь его провожали человек двести. «Те же, кто боялся присоединиться к церковной процессии, большими толпами стояли на всех углах пути до церкви. Так что провожал весь город. Батюшка в церкви сказал о нем как о литераторе и христианине хорошее, доброе слово. Всю дорогу до церкви и в церкви пел хор…»

Его признавали и христиане, и атеисты

Вот парадокс: верующим людям произведения Александра Грина давали силы выстоять во время жестоких гонений, а богоборцы были уверены, что писатель изображает «зарю коммунизма». Так, писатель Юрий Домбровский в юности считал Грина атеистом и в 1930 году даже пришел к нему просить материал для сборника издательства «Безбожник».

Много лет спустя, уже будучи верующим человеком, прошедшим сталинские лагеря, Домбровский так напишет о той встрече в своих мемуарах: «Опять заговорили об антирелигиозном сборнике, и тут ему [Грину] вдруг это надоело. Он сказал: ‘Вот что, молодой человек, — я верю в Бога’».

Это было за два года до его смерти.

Источник: Крестовский мост