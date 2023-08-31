В Санкт-Петербурге пройдет выставка, приуроченная к 45-летию преставления митрополита Никодима (Ротова)

В часовне-ризнице музея-памятника «Спас на крови» 4 сентября откроется выставка Санкт-Петербургской духовной академии, посвященная митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Никодиму (Ротову), передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт «Патриархия.ru».

Выставка познакомит посетителей с жизнью и служением выдающегося православного иерарха XX века, оставившего яркий след в истории Русской Православной Церкви. Митрополит Никодим сохранил Ленинградские духовные школы, отстоял на возможном для того времени уровне церковную жизнь, воспитал целое поколение достойных пастырей и преподавателей-богословов, вывел на международный уровень деятельность РПЦ.

В экспозиции представлены фотографии, документы, и другие памятники, связанные с митрополитом Никодимом и его эпохой. Особое место занимают его личные вещи, в том числе редкие награды поместных Православных Церквей.

На выставке будет демонстрироваться фильм, посвященный митрополиту Никодиму.

Отдельный раздел экспозиции знакомит зрителей с уникальными памятниками из собрания Церковно-археологического музея и ризницы Санкт-Петербургской духовной академии, в числе которых – иконы, облачения, богослужебные предметы и другие памятники, значительная часть которых выставляется впервые.

Выставка продлится до 1 октября 2023 года.

Митрополит Никодим (Ротов) (1929–1978) – один из видных архипастырей Русской Православной Церкви ХХ века. В разное время возглавлял Русскую духовную миссию в Иерусалиме, Отдел внешних церковных сношений Русской Церкви, комиссию Священного Синода по вопросам христианского единства.

С 1974 года – Патриарший экзарх Западной Европы. В 1975 году был избран президентом Всемирного Совета Церквей – организации, объединяющей христиан разных конфессий. В своей деятельности, в том числе в докторской диссертации, митрополит говорил о необходимости диалога с иными конфессиями, в первую очередь с католиками.

Фото — Пресс-служба СПбДА