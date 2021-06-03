В Санкт-Петербурге пройдет встреча молодых греко-католиков

С 16 по 21 августа 2021 года в Санкт-Петербурге состоится Встреча российской католической молодежи византийского обряда.

Организатором встречи является о. Александр Бургос, который отвечает за работу с молодёжью среди католиков византийского обряда в России.



В программу входят:

— Богослужения в приходе Сошествия Святого Духа, который был основан блаженным Леонидом Федоровым;

— Участие в конференции, посвященной петербуржцам, внесшим свой вклад в развитие Католической Церкви византийского обряда в России;

— Прогулка по значимым историческим местам града Святого Петра;

— А также паломничество по федоровским местам Северной столицы и экскурсия «Католический Эрмитаж!»

Стоимость участия и проживания во францисканском монастыре св. Антония — 4000 р.

Заявки на участие принимаются по электронному адресу: maxim.vitaly.grigorev@gmail.ru

Можно писать также во ВКонтакте Максиму Григорьеву: https://vk.com/maximegrigorieff

Спешите забронировать место, внеся предоплату 500 р. до конца июня!