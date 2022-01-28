В Санкт-Петербурге почтили память жертв блокады

27 января в Санкт-Петербурге почтили память жертв фашисткой блокады — вчера отмечалась 78-я годовщина её полного снятия. Цветы и венки были возложены к подножиям братских могил на крупнейших кладбищах города.

Блокада началась 8 сентября 1941 года. На тот момент в городе на Неве находилось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Блокада продолжалась в общей сложности 872 дня. За всё это время от голода, бомбардировок и артобстрелов по одним данным погибло свыше 641 тысячи жителей, по другим — свыше 1 миллиона человек. 27 января 1944 года полная блокада была снята.

Памятные мероприятия прошли на Пискаревском мемориальном кладбище, крупнейшем братском захоронении Второй мировой войны, а также на Смоленском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга.

В церемонии возложения цветов на Пискаревском мемориальном кладбище принял участие вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери Николай Дубинин.



Усопшим, Господи, даруй вечный покой, а нам, живым — мир и разум.



(Фото с Fb-страниц портала «Ruthenia Catholica» и епископа Николая Дубинина)